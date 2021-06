IKEA pomoże otworzyć sklep socjalny w Dąbrowie Górniczej

Ceny artykułów w sklepie socjalnym nie przekroczą 50 procent ceny rynkowej, fot. materiały prasowe

Jeszcze w czerwcu planowane jest otwarcie kolejnego sklepu socjalnego w Polsce. Tym razem w Dąbrowie Górniczej. To pierwszy tego typu miejsce na terenie Zagłębia, gdzie wsparcie znajdą osoby w trudnej sytuacji materialnej nie tylko z terenu Dąbrowy Górniczej, ale także Sosnowca, Czeladzi oraz Wojkowic. Projekt Fundacji Wolne Miejsce po raz kolejny wspiera IKEA.

- Jednym z kluczowych obszarów działania IKEA w Polsce, w ramach długofalowej strategii zrównoważonego rozwoju „People & Planet Positive", jest także wspieranie lokalnych społeczności. Wsparcie Fundacji Wolne Miejsce i zaprojektowanie, a także wyposażanie kolejnego sklepu socjalnego wpisuje się w tę strategię - podkreśla Katarzyna Nurkowska, koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju sklepu IKEA w Katowicach. Co ważne, wykorzystane meble oraz akcesoria wykorzystane w aranżacji wnętrza są przyjazne planecie.

Na mapie Polski już wkrótce otwarty zostanie kolejny sklepy socjalny. Tym razem uruchomiony zostanie w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 36 na Osiedlu Manhattan.

- Nasze działania skupiają się wokół idei pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, chęci przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, a także aktywizacji społecznej osób samotnych i potrzebujących, poprzez spotkania i kursy organizowane w działającym w każdym sklepie punkcie kawowym. Nie inaczej będzie w Dąbrowie Górniczej. To będzie trzeci tego typu miejsce w Polsce i pierwsze w Zagłębiu, które stanie się częścią tworzonej przez nas sieci „Spichlerz”. W projekt zaangażował się samorząd Miasta Dąbrowa Górnicza, który zapewnił lokal i sfinansował jego remont. Po raz kolejny wsparła nas także sklep IKEA w Katowicach. Cieszymy się, że wokół idei zgromadziliśmy partnerów, dla których podobnie, jak dla nas, ważne jest działanie na rzecz lokalnej społeczności, świadomość jej potrzeb i odpowiedź na te potrzeby - mówi Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce.

W sklepie, którego oferta skierowana jest nie tylko do mieszkańców Dąbrowy Górniczej, ale także Sosnowca, Czeladzi oraz Wojkowic będzie można kupić jedzenie, artykuły chemiczne, a także ubrania. Ceny artykułów nie przekroczą 50 procent ceny rynkowej. Do zakupów będzie uprawniała specjalne karta wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, fundację lub decyzją prezydenta miasta w ramach interwencji samorządowej. Ta ostatnia forma pomocy skierowana jest do osób, które nagle znalazły się w trudnej sytuacji, ale na co dzień nie są klientami ośrodka pomocy społecznej.