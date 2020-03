IKEA przekaże na walkę z koronawirusem produkty o wartości miliona euro

IKEA włącza się w walkę z koronawirusem, fot. materiały prasowe

IKEA Retail (Ingka Group) zdecydowała się udzielić pomocy doraźnej w formie darowizn o łącznej wysokości 26 milionów euro. Działania będą się koncentrować na dostarczaniu najpotrzebniejszych rzeczy, takich jak: łóżka, pościel, jedzenie oraz zabawki do szpitali, centrów medycznych i schronisk. Darowizny pozwolą 30 krajom, w których Grupa Ingka prowadzi swoją działalność, podjąć natychmiastowe działania w swoich lokalnych społecznościach. Do Polski trafi pomoc o łącznej wartości miliona euro.

– Od początku sytuacji kryzysowej w Polsce analizujemy dynamicznie zmieniające się potrzeby społeczne. W tym momencie przewidujemy, że nasze wsparcie w postaci przekazanych produktów dla organizacji rządowych i pozarządowych w najbliższych miesiącach osiągnie wartość około 4,5 mln złotych. Zależy nam na dotarciu z efektywną pomocą przede wszystkim do osób, które są w pierwszej linii frontu z pandemią, jak personel medyczny. Planujemy także pomoc dla tych, którzy nie mogą schronić się bezpiecznie w domu, np. osobom doświadczających bezdomności, ale też szukamy sposobu dotarcia do najbardziej potrzebujących dzieci i rodzin, gdyż ich sytuacja bardzo się pogorszyła w ostatnich tygodniach – mówi Katarzyna Dulko-Gaszyna, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju, stojąca na czele Krajowej Grupy w IKEA ds. wsparcia społecznego na czas przeciwdziałania rozprzestrzenienia się koronawirusa w Polsce.

Głównym priorytetem firmy jest zapewnienie źródeł utrzymania jak największej liczbie pracowników tak długo, jak będzie to możliwe. Jest to również jeden z powodów, dla których działalność firmy do pewnego stopnia nadal powinna być prowadzona przy pomocy sprzedaży internetowej oraz usługi „Click and collect [Zamów i odbierz]”. IKEA oferuje dodatkowy urlop rodzicielski osobom, które obecnie przebywają w domu z dziećmi, zapewnia bardziej elastyczne warunki pracy oraz umożliwia szkolenia i zdalne rozwijanie kompetencji wszystkim swoim współpracownikom.

Zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków to wyzwanie dla wszystkich rodziców. IKEA proponuje dla nich dodatkowe wsparcie. Wprowadzone przepisy umożliwiają rodzicom dzieci do lat 8 skorzystanie z zasiłku opiekuńczego w wysokości 80% wynagrodzenia. IKEA dofinansuje różnicę do wysokości pełnego wynagrodzenia.

Najtrudniejsze zadanie w zapewnieniu opieki dzieciom stoi przed pracownikami, którzy samotnie wychowują dzieci. IKEA oferuje im możliwość pozostania z dzieckiem w domu, nawet jeżeli ukończyło ono 8 lat (do ukończonych 12 lat) oraz zapewnia wsparcie w wysokości pełnego wynagrodzenia za okres maksymalnie 10 dni szkolnych. W obu przypadkach decyzja Grupy Ingka obejmuje opiekę od 15 marca do 12 kwietnia 2020.