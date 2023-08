IKEA rusza z nietypowym pilotażem. Akcja zawita też do Polski?

IKEA zachęca do kupowania "z drugiej ręki"

Inicjatywa zostanie uruchomiona w sklepach Milton Keynes i Cardiff w najbliższy weekend. Dzięki bezpłatnemu udziałowi w wydarzeniach szwedzki gigant meblarski zachęca społeczeństwo do przekazywania używanych towarów i robienia zakupów z drugiej ręki.

Sprzedawca zapowiada, że jeśli pilotaż się powiedzie, inicjatywa zostanie wdrożona na parkingach Ikei w całym kraju w 2024 r.

Chcemy, aby przekazywanie ukochanych przedmiotów było tak łatwe i przyjemne, jak to tylko możliwe. Akcja zapewniająca ludziom możliwość odsprzedaży przedmiotów, których już nie potrzebują, przyniesie korzyści społeczności, środowisku i portfelom - powiedział David Manser, kierownik sklepu IKEA w Milton Keynes.

IKEA chce być firmą neutralną klimatycznie

Pilotaż to nie jedyna proklimatyczna inicjatywa Ikei. Sieć zorganizowała także centra obiegu zamkniętego, czyli wydzielony obszarem w sklepach, gdzie konsumenci znajdą produkty pochodzące z recyklingu, co wpisuje się w ambicje sprzedawcy, aby do 2030 r. być pozytywnym dla klimatu.