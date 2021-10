IKEA spodziewa się, że problemy z dostawami potrwają do 2022 r.

Niedobór surowców

IKEA boryka się z niedoborami surowców. Aby złagodzić ten kryzys, firma zdecydowała się zmniejszyć liczbę wariantów niektórych produktów, aby najpopularniejsze artykuły zawsze znajdywały się w sklepie sieci.

- W ciągu ostatniego roku trudno było utrzymać otwarte wszystkie sklepy i magazyny IKEA - napisała belgijska gazeta De Tijd, cytując prezesa Jespera Brodina. - Zaobserwowaliśmy znaczny spadek dostępności produktów, który będzie trwał jeszcze przez pewien czas w roku finansowym 2022.

Obecnie największym wyzwaniem firmy jest pozyskiwanie towarów z Chin. To tam powstaje około jedna czwarta wszystkich produktów IKEA. Aby uniknąć rozczarowania klientów, sprzedawca tymczasowo usuwa niedostępne produkty ze swoich stron internetowych i sklepów.

Nieprzygotowanie

Brodin powiedział, że nikt w IKEA nie przewidział obecnego globalnego kryzysu w łańcuchu dostaw i że muszą być przygotowani na nieoczekiwane wahania dostaw w przyszłości.

Czarterując więcej statków, kupując dodatkowe kontenery i korzystając z transportu kolejowego z Chin, gigant meblarski dąży do jak największego ograniczenia zakłóceń w swoim łańcuchu dostaw. Niewątpliwie doprowadzi to do jeszcze większych opóźnień dla mniejszych detalistów, których nie stać na zakup własnych statków.