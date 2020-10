IKEA straciła na koronawirusie 1,5 mld euro

fot. shutterstock

IKEA poinformowała, że w roku finansowym zakończonym we wrześniu zanotowała sprzedaż na poziomie 35,2 mld euro. To wynik o 1,5 mld euro niższy w porównaniu do poprzedniego okresu.

W roku finansowym 2020, który trwał od września 2019 do końca sierpnia 2020, sklepy IKEA osiągnęły obroty w wysokości 35,2 mld euro. Kierownictwo twierdzi, że są to solidne wyniki, biorąc pod uwagę konsekwencje kryzysu wywołanego koronawirusem. Sprzedaż detaliczna była o 1,5 miliarda euro niższa niż w zeszłym roku, kiedy detalista osiągnął obrót w wysokości 36,7 miliarda euro.

Podczas lockdownu 75% wszystkich sklepów na świecie było zamkniętych na kilka tygodni. Doprowadziło to do spadku liczby odwiedzających: w ciągu całego roku placówki IKEA odwiedziło 706 milionów osób w porównaniu z 839 milionami rok wcześniej. Jednak dział online sieci odnotował duży wzrost.