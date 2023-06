IKEA świętuje 80 urodziny sprzedając kultowe meble sprzed lat (zdjęcia)

W efekcie powstała seria wyselekcjonowanych elementów wyposażenia domu, które zostały zaktualizowane tak, by jak najlepiej pasowały do stylu życia nowego pokolenia. Pierwsza odsłona kolekcji Nytillverkad trafi do sprzedaży w lipcu 2023 roku.IKEA świętuje 80 urodziny prezentując ponadczasową kolekcję Nytillverkad

Prostota była od zawsze wpisana w DNA IKEA. W Nytillverkad (ze szwedzkiego “wyprodukowane na nowo”) marka kontynuuje tę osiemdziesięcioletnią tradycję, dlatego wybrane przedmioty mają prosty, a jednocześnie dobrze pomyślany design. Nie tylko wyglądają dobrze, ale także dobrze pełnią swoją funkcję. Kolekcja pozostaje wierna oryginalnym projektom, które w odświeżonej odsłonie zyskały żywe kolory oraz nowe materiały. Rezultatem są przedmioty, które ośmielają się być naprawdę ponadczasowe.

IKEA świętuje 80 urodziny sprzedając kultowe meble sprzed lat, fot. mat. prasowe

To głośna, kolorowa i radosna kolekcja, a każdy z produktów ma swoją historię. W IKEA mamy odwagę być inni – możemy zapoczątkować nowy ruch w dziedzinie kolorystki i skandynawskiego wzornictwa – mówi Karin Gustavsson, Lider projektowania asortymentu i produktów IKEA w Szwecji.

Klasyki IKEA w nowym wydaniu

Uroczy drobiazg o nowoczesnym designie – tak stolik LÖVET opisał Ingvar Kamprad w katalogu IKEA z 1956 roku. Ten stolik w mistrzowski sposób łączył w sobie prostotę, lekkość i funkcjonalność. Zwężające się nóżki, zakończone były ozdobnymi mosiężnymi stopkami. Nóżki można było przykręcać i odkręcać, dlatego ten stolik uważany jest za pierwszy składany na płasko mebel IKEA. To nie pierwszy raz, kiedy ten kultowy mebel ponownie trafił do sprzedaży od momentu swojego debiutu. W 2013 i 2021 roku pojawił się pod nową nazwą LÖVBACKEN, ale teraz po raz pierwszy dostępny jest w jasnych barwach. Nowa edycja jest dostępna w trzech kolorach: pomarańczowym, niebieskim i jasnozielonym. LÖVBACKEN jest tak samo uroczy teraz, jak wtedy, tylko trochę odważniejszy.

IKEA świętuje 80 urodziny sprzedając kultowe meble sprzed lat, fot. mat. prasowe

Gładki sosnowy blat i metalowe nogi w żywych kolorach – stołek DOMSTEN, oryginalnie zaprojektowany przez Karin Mobring, który pojawił się pod nazwą JERRY w katalogu IKEA w 1973 roku, jest doskonałym przykładem skandynawskiego wzornictwa. Lekka konstrukcja z kontrastującymi materiałami tworzą funkcjonalny mebel w najlepszym wydaniu.

IKEA świętuje 80 urodziny sprzedając kultowe meble sprzed lat, fot. mat. prasowe

Lata 70. to przede wszystkim krzykliwe kolory i zabawne kształty, dlatego też zabawny metalowy stojak na płaszcze SMED, to znak rozpoznawczy tamtych czasów. Oryginalnie zaprojektowany przez Rutgera Anderssona po raz pierwszy trafił do sprzedaży w 1978 roku. Wykonany z rurek wygiętych w kształt drzewa to znakomity przykład postmodernistycznego wzornictwa – na dziś, na jutro, na przyszłość. Teraz BONDSKÄRET, bo pod taką nazwą wraca, obok klasycznej czarnej wersji pojawi się w dwóch pastelowych kolorach: liliowym i żółtym.

IKEA świętuje 80 urodziny sprzedając kultowe meble sprzed lat, fot. mat. prasowe

Pierwsza odsłona urodzinowej kolekcji Nytillverkad składa się z 25 przedmiotów. Obok wyżej wymienionych znajdują się w niej także stojaki na rośliny, poszewki i pościel w charakterystyczne wzory oraz dekoracje. Linia będzie dostępna w sprzedaży od lipca, druga odsłona pojawi się w październiku, a kolejne w styczniu i kwietniu w 2024 roku.

Urodzinowa kolekcja to nie jedyna forma celebracji 80. urodzin marki. Muzeum IKEA w Älmhult otwiera dwie nowe wystawy IKEA “Through the Ages" oraz “Hej Ingvar!”. Pierwsza zabiera odwiedzających w podróż w czasie, prezentując historię firmy od lat 50. do dziś. Zwiedzający mogą odkryć, jak IKEA zmieniała się jako marka i jak wyznaczała trendy w ciągu ostatnich 80 lat. Druga wystawa prezentuje bardziej, osobiste spojrzenie na życie Ingvara Kamprada. Dzięki wcześniej niepublikowanym wywiadom z byłymi pracownikami, legendami IKEA oraz starymi przyjaciółmi i znajomymi, odwiedzający mogą lepiej zrozumieć człowieka stojącego za fenomenem marki.