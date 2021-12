IKEA w Blue City otwarta tylko do 12 grudnia

Już teraz nieczynny w Blue City jest Punkt Odbioru Zamówień IKEA i Bistro & Cafe.

- Nasi klienci nadal będą mogli nas odwiedzać w IKEA Janki, IKEA Targówek i w nowym Studio Planowania IKEA w Wola Park. Naszym celem jest tworzenie jak najlepszego doświadczenia zakupowego. Zgodnie z podejściem firmy do rozwoju oraz w reakcji na zmieniające się potrzeby i wzrastające oczekiwania klientów wprowadzamy i testujemy nowe formaty oraz rozwijamy dotychczasowe miejsca spotkań z klientami. Chcemy, jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów, a zachodzące zmiany to kolejny krok na drodze do zbudowania jeszcze bliższych relacji oraz realizacji ambitnych celów w kierunku sprzedaży omnikanałowej - podaje firma.

Co z pracownikami?

- Dołożyliśmy wszelkich starań, aby każdemu pracownikowi sklepu w Blue City zaoferować takie same lub zbliżone warunki pracy na nowym stanowisku w innej jednostce IKEA. Wszyscy z nich, którzy byli zainteresowani kontynuacją pracy w IKEA, otrzymali ofertę zatrudnienia - dodaje.

Na rynku warszawskim pozostają otwarte dla klientów dwa sklepy – IKEA Janki i IKEA Targówek, dwa Punkty Odbioru Zamówień IKEA – w centrach handlowych King Cross Praga i Wola Park, oraz dwa mobilne Punkty Odbioru Zamówień IKEA – na Mokotowie i w Wilanowie.