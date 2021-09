IKEA w Katowicach uruchomiła Centrum Urządzania Wnętrz

IKEA Katowice z CUW - Centrum Urządzania Wnętrz

Nowe miejsce w sklepie, które zlokalizowane jest w dziale Duży Pokój, powstało z myślą o komforcie klientów, a także wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom. Odwiedzający sklep IKEA w Katowicach w jednym miejscu mogą uzyskać wszystkie potrzebne informacje o usługach planowania (w sklepie, jak i online), a także skorzystać z doświadczenia i kreatywności projektantów wnętrz IKEA oraz specjalistów ds. planowania kuchni, szaf i regałów - konkretnych wnętrz a już wkrótce także całego mieszkania. To oznacza, że bez konieczności odwiedzania pozostałych miejsc do planowania na terenie sklepu, w jednym miejscu klient może zapoznać się i zdecydować, która usługa najbardziej odpowiada jego potrzebom. Tym samym zmiana własnych „czterech kątów” może stać się jeszcze łatwiejsza!

- W CUW Centrum Urządzania Wnętrz IKEA oferujemy nie tylko znane już wcześniej usługi planowania, konsultacji i zakupu, ale także nowe możliwości. Wśród nich są usługi Szybkiego Planowania Pokoju, Projektowania Wnętrza, czy Projektowania Mieszkania. Tę ostatnią usługę planujemy wprowadzić od października. Dzięki szerokiej wiedzy każdy z dostępnych na miejscu pracowników będzie mógł wykonać większość usług planowania. Dla klienta oznacza to, że korzystając ze wsparcia jednej osoby, będzie mógł on zaplanować sobie na przykład meble do kuchni, pokoju dziennego i sypialni. Dodatkową korzyścią wynikającą z dostępności naszych pracowników jest możliwość zaplanowania spotkań w dogodnych dla siebie godzinach - mówi Łukasz Dudek, kierownik CUW – Centrum Urządzania Wnętrz IKEA w Katowicach. - Wiemy, że dom, mieszkanie to najważniejsze miejsce na świecie. Teraz bardziej niż kiedykolwiek. Dlatego naszym priorytetem jest pomoc klientom w zaspokajaniu ich domowych potrzeb w zakresie wyposażenia wnętrz - dodaje Łukasz Dudek.

Realizacja zamówień składanych w oparciu o możliwości, jakie daje CUW - Centrum Urządzania Wnętrz zakłada również odbiór zamówionych produktów w jednym z dziewięciu Punktów Odbioru Zamówień IKEA (w tym mobilnych). Na terenie woj. śląskiego zlokalizowane są one w Katowicach, Częstochowie, Bielsku-Białej, Gliwicach, Rybniku, Tarnowskich Górach, Tychach, Jastrzębiu-Zdroju oraz Raciborzu.