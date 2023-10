IKEA w Polsce: 6 mld zł przychodów, 30 proc. to sprzedaż online

Marina Dubakina, prezeska i dyrektorka generalna ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Retail w Polsce (fot. mat. pras.)

Ekosystem sprzedaży omnikanałowej

Firma stawia sobie za cel rozwój, inwestując i przekształcając sklepy w celu zwiększenia możliwości realizacji zamówień, jednocześnie tworząc ekosystem sprzedaży omnikanałowej. Polska jest jednym z pierwszych rynków na świecie, gdzie IKEA wprowadziła swój mniejszy format – Studia planowania i zamówień. Firma zamknęła rok finansowy 2023 z 9 nowymi miejscami spotkań z klientami: w Opolu, Lubinie, Bielsku-Białej, Olsztynie, Kielcach, Toruniu, Rzeszowie i w Warszawie (Westfield Mokotów oraz Wola Park).

IKEA zainwestowała w infrastrukturę magazynowo-logistyczną kanału e-commerce, co w konsekwencji wpłynęło na poprawę doświadczeń zakupowych. Klientki i klienci mogą teraz zamawiać za pośrednictwem IKEA.pl, przez telefon czy Aplikację mobilną IKEA zarówno materace, jak i mniejsze meble oraz elementy takich systemów, jak szafy PAX czy regały BESTA z szybszą i tańszą dostawą. Dostarczenie do klientów 2 milionów paczek pozwoliło osiągnąć 30% udział kanału online w całości przychodów za rok 2023.

Odpowiedzialny rozwój IKEA

Lepsza planeta to lepszy dom dla wszystkich. IKEA pracuje nad tym, aby stać się firmą działającą w oparciu o zasady cyrkularności. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest opracowanie nowych produktów i usług cyrkularnych umożliwiających pielęgnację, naprawę i przekazywanie przedmiotów dalej, gdy przestaną być potrzebne. IKEA sukcesywnie odnotowuje wzrost zainteresowania usługą „Oddaj i Zyskaj”. W ubiegłym roku finansowym z usługi skorzystało ponad 3 razy więcej klientów i klientek niż rok wcześniej. IKEA udostępniła również możliwość rezerwacji online produktów z działu „Okazje na Okrągło”, gdzie poza używanymi meblami i akcesoriami znajdują się także te pochodzące ze zwrotów, ekspozycji, ostatnie sztuki lub z niewielkimi wadami, które nie wpływają na ich funkcję i bezpieczeństwo. Tutaj również zainteresowanie było większe niż rok wcześniej – sprzedano 1,8 mln sztuk różnych produktów, co daje 16% wzrost względem roku finansowego 2022.

Szwedzka marka chce także oferować konsumentom różnorodne wybory żywieniowe, w tym roślinne dania w tej samej lub niższej cenie, co mięsne odpowiedniki. Dziś dania roślinne IKEA Food stanowią 43% całej oferty.

Dzięki 80 turbinom wiatrowym na sześciu farmach wiatrowych, IKEA wygenerowała ponad 386 GWh. To oznacza, że produkuje więcej zielonej energii niż zużywa we wszystkich jednostkach Grupy Ingka w Polsce.

W ubiegłym roku fiskalnym firma angażowała się również w pomoc grupom narażonym na wykluczenie, w szczególności osobom z doświadczeniem uchodźczym, docierając z pomocą do ponad tysiąca osób. Sukcesem zakończyły się 2 edycje półrocznego programu stażowego „Liczą się umiejętności!’. Łącznie 56 osób z różnych krajów, m.in. Afganistanu, Iraku, Turkmenistanu, Białorusi czy Czeczenii otrzymało szansę na zdobycie kluczowych kompetencji do rozpoczęcia aktywności na polskim rynku pracy. IKEA do programu włączyła także inne firmy, inspirując ponad 30 biznesów do wdrożenia podobnych działań.

*Rok finansowy trwający od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023 roku.

IKEA i Grupa Ingka w Polsce

Nazwa marki IKEA to akronim: skrót utworzony kolejno z pierwszych liter imienia i nazwiska założyciela firmy oraz nazw farmy i parafii, skąd pochodzi (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd). Wizją IKEA jest oferowanie funkcjonalnych, dobrze zaprojektowanych artykułów wyposażenia domu, które łączą jakość i przystępną cenę. Działamy w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, realizując strategię People & Planet Positive - informuje marka.

Grupa Ingka w Polsce posiada obecnie 11 sklepów IKEA, 69 Punktów Odbioru Zamówień IKEA (łącznie z Punktami Mobilnymi) i 9 Studiów Planowania i zamówień IKEA, 1 Punkt Planowania IKEA, które zarządzane są przez IKEA Retail. Jest również właścicielem 5 centrów handlowych zarządzanych przez Ingka Centres Polska oraz zlokalizowanego w Jarostach k. Piotrkowa Trybunalskiego Centrum Dystrybucji zaopatrującego 35 sklepów IKEA w Europie Środkowej i Wschodniej. Do Grupy Ingka należy również 6 farm wiatrowych w Polsce, które wytwarzają więcej energii odnawialnej, niż roczne zużycie energii związane z działalnością IKEA na polskim rynku.

Grupa Ingka, dawniej znana jako Grupa IKEA, jest największym franczyzobiorcą IKEA. Na całym świecie zarządza blisko 400 sklepami w 32 krajach. Nazwa Ingka powstała od nazwiska założyciela IKEA – Ingvara Kamprada.