IKEA z 10. punktem odbioru zamówień na Śląsku

Mobilny Punkt Odbioru Zamówień IKEA w Zawierciu zlokalizowany jest na parkingu hipermarketu Kaufland przy ul. Ignacego Paderewskiego 10. Zamówiony towar online można odebrać z samochodu IKEA we wtorki oraz czwartki pomiędzy godz. 16.00 a 19.00, a także w soboty od godz. 9.00 do 12.00. To już 10 miasto w woj. śląskim, w którym popularna marka wprowadziła to rozwiązanie. Koszt usługi, niezależnie od wielkości zamówienia, to 29 zł.