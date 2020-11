IKEA z 60-proc. wzrostem sprzedaży w e-commerce

IKEA przyspiesza cyfryzację, fot. Shutterstock

Grupa Ingka, właściciel większości sklepów Ikea, ogłosiła wyniki finansowe za rok obrotowy 2019/2020, który zakończył się 31 sierpnia. Detalista odnotował spadek obrotów o 4,8 proc. do 37,4 mld euro. To spodziewana konsekwencja pandemii koronawirusa: 75 proc. sklepów było zamkniętych średnio przez siedem tygodni podczas lockdownu. Wraz ze wzrostem kosztów operacyjnych zysk netto spadł do 1,2 mld euro (z 1,8 mld euro rok wcześniej).

Koronakryzys oznaczał dla Ikei przyspieszenie rozwoju cyfrowego. Firma przekształciła swoje sklepy w centra logistyczne i uruchomiła usługę click & collect z bezkontaktowymi punktami odbioru. Doprowadziło to do wzrostu sprzedaży internetowej nawet o 60 proc. w całym roku obrotowym. Handel elektroniczny stanowi obecnie 18 proc. całkowitej sprzedaży.

Detalista mówi o „solidnych wynikach”, biorąc pod uwagę trudne okoliczności, i zauważa silne ożywienie sprzedaży po ponownym otwarciu sklepów. Konsumenci są coraz bardziej zainteresowani poprawą jakości życia w domu. IKEA jest w połowie realizacji ambitnego planu transformacji, ktory pomoże jej stać się sprzedawcą bardziej przystępnym cenowo, dostępnym i zrównoważonym.

