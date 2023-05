IKEA z kampanią promowania różnorodności

17 maja każdego roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii (IDAHOTB), który jest okazją do świętowania różnorodności oraz promowania świadomości społecznej. Prawa i poszanowanie drugiego człowieka to wartości zapisane w DNA IKEA, która od blisko 30 lat angażuje się w inicjatywy przeciwdziałające jakimkolwiek formom wykluczenia. Firma troszczy się o to, aby tworzyć nie tylko prawdziwie włączające środowisko pracy, ale również rzeczywistość, gdzie każda osoba może czuć się bezpiecznie będąc sobą.

Torba dla niego / dla niej / dla nich / dla każdego i każdej

Wielobarwna torba STORSTOMMA poza swoją podstawową funkcją jest również symbolem szacunku dla osób LGBT+ oraz wsparcia otwartości. Jednak jej największym atutem jest to, że niesie pomoc. Po raz czwarty dochód ze sprzedaży torby w okresie od 17.05 do 31.08 bieżącego roku wesprze strategiczne działanie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111.

Aż 44 proc. osób ze społeczności LGBT+ w Polsce deklarowało poważne objawy depresji w 2021 roku[1]. W stosunku do 2017 roku był to wzrost o 16 proc. Co więcej, w tym samym badaniu 55 proc. osób odpowiedziało, że miewa myśli samobójcze. Stan zdrowia psychicznego osób LGBT+ jest dzisiaj poważnym problemem i dużym wyzwaniem społecznym. Ostatnie trzy lata wsparcia telefonu zaufania przez IKEA pozwoliły na zgromadzenie kwoty, dzięki której pracowniczki i pracownicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę odebrali około 26 tys. dodatkowych połączeń.

- Poszanowanie praw człowieka i wspieranie osób nieheteronormatywnych i transpłciowych to wartości, które wspólnie z IKEA dzielimy i na bazie, których współpracujemy. Kultowe wielobarwne torby IKEA i to dla wielu nie tylko przedmiot codziennego użytku, ale i symbol solidarności lub przynależenia do społeczności osób LGBT+. Już od 2020 roku dochód ze sprzedaży toreb STORSTOMMA wspiera 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W naszym telefonie bardzo często pomagamy dzieciom i nastolatkom w procesie odkrywania ich orientacji psychoseksualnej lub tożsamości płciowej. To wsparcie jest możliwe między innymi dzięki IKEA – mówi Beata Wojtkowska, członkini zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Wielobarwne torby STORSTOMMA są dostępne przez cały rok, w dwóch rozmiarach – o pojemności 13l (9,99 PLN) oraz 71l (12,99 PLN) – w sprzedaży online IKEA.pl i w Aplikacji Mobilnej IKEA, oraz sklepach stacjonarnych.

IKEA świętuje różnorodność codziennie, nie tylko 17 maja

Wsparcie osób LGBT+ w pracy jest jednym z punktów Strategii Różnorodności i Włączania IKEA, którą firma realizuje od roku finansowego 2020. Oznacza to, że włączanie w IKEA nie ogranicza się do minimalizowania luki płacowej, regulacji dotyczących równego rodzicielstwa, zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i bycia otwartymi na różne kultury i doświadczenia. To także tworzenie bezpiecznego miejsca pracy dla osób o różnych orientacjach seksualnych i tożsamościach płciowych. Celebracja Międzynarodowego Dnia Przeciwko Homofobii, Transfobii i Bifobii to tylko początek dla szerszych działań wspierających społeczność LGBT+, które odbędą się w czerwcu, Miesiącu Dumy.

- Każdy projekt czy inicjatywa jaką podejmujemy w IKEA, niezależnie od tego, czy dotyczy zrównoważonego rozwoju, czy właśnie obszaru różnorodności i włączania, opiera się na wartościach firmy. To sprawia, że nasze działania są prawdziwe, spójne i transparentne. Mówimy jednym językiem – językiem szacunku, zrozumienia, włączającym i jednocześnie inspirującym. To duża odpowiedzialność być liderem zmian, a wierzę, że nim jesteśmy. Nie tylko dzięki staraniom naszych pracowniczek i pracowników, ale także partnerskich fundacji, stowarzyszeń. Z okazji IDAHOTB życzę wszystkim, bez wyjątku, świata, w którym odmienność jest doceniana – dodaje Marina Dubakina, prezeska i dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail w Polsce.



[1] Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2019-2020”, red. dr Mikołaj Winiewski, Magdalena Świder, Kampania Przeciw Homofobii i Stowarzyszenie Lambda Warszawa.