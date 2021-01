IKEA z kolejnym punktem odbioru zamówień. Stanowisko działa przy sklepie Kaufland

We wtorek, 19 stycznia 2021 roku, sklep IKEA w Katowicach uruchomił Mobilny Punkt Odbioru Zamówień w Tarnowskich Górach. Zlokalizowany jest on przy ul. Zagórskiej 187. To już szóste tego typu miejsce na terenie województwa śląskiego, w którym można odebrać produkty IKEA zakupione online.

Poza tym klienci regionu mogą korzystać także z usługi „Dostawa do Paczkomatów”. - Zależy nam na budowaniu bliskości marki z konsumentami, nie tylko w najbliższym obszarze naszego sklepu, ale w całym województwie śląskim. IKEA konsekwentnie kontynuuje rozwój w kierunku wielokanałowości, odpowiadając na potrzeby i oczekiwania naszych Klientów - tłumaczy Monika Kosakiewicz-Komasara, kierownik ds. klienta biznesowego, lokalnego marketingu / zrównoważonego rozwoju IKEA w Katowicach.

Do tej pory na mapie woj. śląskiego Punkty Odbioru Zamówień IKEA znajdowały się w Katowicach, Częstochowie, Gliwicach, Rybniku i Bielsku-Białej. Teraz do tych miejsc dołączają także Tarnowskie Góry.

- Mieszkańcy Tarnowskich Góry i okolic, podobnie jak ci z Rybnika, mogą korzystać ze wzorowanego na IKEA NEAR YOU w Danii Mobilnego Punktu Odbioru Zamówień, gdzie towar odbierany jest przez klienta bezpośrednio z parkingu galerii handlowej. Koszt tej usługi, którą wybiera się po dokonaniu transakcji, to 29 zł bez względu na wielkość zamówienia I bez ograniczeń wagowych. Klient niezależnie od tego, czy kupi na przykład sam materac, czy kuchnię zapłaci za dostawę tę samą cenę - tłumaczy Monika Kosakiewicz-Komasara, kierownik ds. klienta biznesowego, lokalnego marketingu / zrównoważonego rozwoju IKEA w Katowicach.

Mobilny Punkt Odbioru Zamówień w Tarnowskich Górach zlokalizowany jest przy ul. Zagórskiej 187 (na parkingu przy sklepie Kaufland). Działa od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 19.00, a także w soboty i niedziele handlowe od 9.00 do 12.00. Pierwsze zamówienia kupujący odbiorą jeszcze w tym tygodniu.

