IKEA z nowym Studiem planowania i zamówień w Rzeszowie

Wprowadzenie nowego formatu Studia planowania i zamówień IKEA w Rzeszowie to element strategicznego rozwoju marki w kierunku sprzedaży omnikanałowej, dzięki której firma chce „ułatwiać, jak największej liczbie osób, spełniać marzenia o lepszym domu”.

Studio Planowania IKEA Millenium Hall, fot.mat. pras.

Studio planowania i zamówień IKEA w Millenium Hall to aż 255 mkw. przestrzeni pełnej przykładowych aranżacji dopasowanych do oczekiwań lokalnego rynku. Część ekspozycyjna wyróżnia się największą, ze wszystkich Studiów planowania i zamówień IKEA, liczbą rozwiązań prezentujących systemy mebli modułowych METOD, BESTA, KALLAX, EKET i PAX. Inspiracje oraz pomysły można czerpać także z dostępnych wzorników frontów, blatów, zlewów, baterii kuchennych i innych akcesoriów wyposażenia kuchni oraz szaf. Ponadto zwiększona została liczba stanowisk, przy których doświadczeni specjaliści przedstawią spersonalizowane rozwiązania, pomogą zaplanować wnętrze lub umówią usługę projektowania w domu.

Gdy w 2018 roku w tym samym lokalu w Millenium Hall otwieraliśmy pierwszy w Rzeszowie Punkt Odbioru Zamówień IKEA, byliśmy przekonani, że to miasto ma ogromny potencjał. W kolejnych latach sukcesywnie poszerzaliśmy naszą ofertę o realizowane na miejscu usługi planowania kuchni i rozwiązań do przechowywania - mówi Piotr Siwiec, dyrektor regionu IKEA Kraków.

Studia Planowania IKEA to teraz Studia planowania i zamówień

Pierwsze Studia Planowania IKEA otwarto w ramach testu jesienią 2021 roku. Nowy format okazał się dużym sukcesem, dlatego firma zdecydowała się wprowadzić je do portfolio usług na stałe, pod nazwą Studio planowania i zamówień IKEA. To miejsca, gdzie klienci otrzymują inspirację i wiedzę na temat wyposażenia domu. Łącznie w całej Polsce działa ich 9. Największe powierzchniowo Studio planowania i zamówień IKEA znajduje się w centrum handlowym Wola Park w Warszawie (288 mkw.). Przebudowane Studio planowania i zamówień IKEA w Millenium Hall w Rzeszowie (255 mkw.) jest obecnie drugim co do wielkości w Polsce.