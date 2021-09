IKEA z programem recyklingu poduszek i kołder

Sieć zachęca klientów do przynoszenia do sklepów starych lub nieużywanych poduszek i kołder wypełnionych puchem lub pierzem w celu recyklingu materiału. Obecnie takie produkty trafiają do odpadów domowych, ponieważ nie istnieje system recyklingu strukturalnego. Belgia jest pierwszym krajem, który testuje program przez sześć miesięcy. Po tej fazie program może zostać rozszerzony na inne kraje europejskie.

Zebrane kołdry i poduszki zostaną dokładnie wyprane i zdezynfekowane po wstępnym sortowaniu. Następnie można będzie je wprowadzić do normalnego procesu produkcyjnego sieci detalicznej.