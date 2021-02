IKEA z punktem odbioru zamówień w Tychach

Od 16 lutego, robiąc zakupy za pośrednictwem strony IKEA.pl oraz Aplikacji Mobilnej IKEA, jako miejsce dostarczenia towaru można wybrać Mobilny Punkt Odbioru Zamówień IKEA w Tychach. Samochód IKEA zatrzymuje się na parkingu sklepu E.Leclerc przy ul. Budowlanych 75 na Osiedlu B. Razem z pozostałymi Punktami Odbioru Zamówień IKEA to już siódme tego typu miejsce na terenie województwa śląskiego, w którym można odebrać produkty IKEA zakupione online.

- Koszt usługi „Zamów i odbierz”, którą wybiera się po dokonaniu transakcji, to 29 zł bez względu na wielkość zamówienia Nie ma także ograniczeń wagowych. Klient niezależnie od tego, czy kupi na przykład sam materac, czy kuchnię zapłaci za dostawę taką samą cenę - tłumaczy Monika Kosakiewicz-Komasara, kierownik ds. klienta biznesowego, lokalnego marketingu / zrównoważonego rozwoju IKEA w Katowicach.

Mobilny Punkt Odbioru Zamówień IKEA w Tychach jest wzorowanym na koncepcji IKEA NEAR YOU w Danii. Zlokalizowany jest na parkingu sklepu E.Leclerc przy ul. Budowlanych 75 na Osiedlu B. Działa on od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 19.00, a także w soboty i niedziele (handlowe) od 9.00 do 12.00. W województwie śląskim podobne Mobilne Punkty Odbioru Zamówień IKEA funkcjonują także w Rybniku oraz Tarnowskich Górach. Ponadto klienci mogą korzystać z Punktów Odbioru Zamówień IKEA w Katowicach, Gliwicach, Częstochowie oraz Bielsku-Białej.