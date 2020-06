IKEA zapłaciła w Polsce w 2019 roku 165 mln zł CIT

20 proc. produktów IKEA jest produkowanych w Polsce, fot. Shutterstock

Spółki z korzeniami IKEA zapłaciły w Polsce w 2019 roku blisko 165 mln zł podatku dochodowego (CIT), a ich inwestycje w ciągu ostatnich 5 lat wyniosły ponad 4,92 mld zł. Całkowita wartość eksportu produkcji własnej IKEA Industry, partnerów oraz dostawców w roku finansowym 2019 wyniosła 12,6 mld zł - podała spółka w raporcie „Made in Poland”. Firmy IKEA zatrudniają bezpośrednio 16 tys. osób, a kolejne 75 tys. osób pracuje u dostawców.

Polska była pierwszym po Szwecji krajem, w którym blisko 60 lat temu rozpoczęła się produkcja mebli dla IKEA. Dzięki 20 fabrykom należącym do IKEA Industry i blisko 90 dostawcom zewnętrznym, Polska jest drugim co do wielkości producentem mebli IKEA na świecie, zaraz po Chinach. Dzisiaj prawie 20% produktów IKEA na świecie nosi kod kreskowy zaczynający się od 590, czyli „wyprodukowano w Polsce”. W przypadku mebli drewnianych ta proporcja dochodzi do 50% światowej produkcji IKEA Industry.



Dziś w Polsce reprezentowane są cztery grupy biznesowe z korzeniami IKEA: Grupa Ingka, Grupa Inter IKEA, Grupa Ikano oraz Grupa Interogo, które łączą wspólne wartości oraz wizja. Spółki należące do tych grup zapłaciły w Polsce w 2019 blisko 165 mln zł podatku dochodowego (CIT). Ich inwestycje w ciągu ostatnich 5 lat wyniosły ponad 4,92 mld zł, a całkowita wartość eksportu produkcji własnej IKEA Industry, partnerów oraz dostawców w roku finansowym 2019 wyniosła 12,6 mld zł.



Jedną z podstawowych wartości IKEA jest działanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Od 2020 roku IKEA wycofała wszystkie produkty jednorazowego użytku.



Już w tym roku Grupa Ingka będzie produkować tyle energii z odnawialnych źródeł, ile sama konsumuje w swoich operacjach. Do 2030 roku IKEA globalnie ma ambicje osiągnąć neutralność klimatyczną, natomiast już w 2020 r. Firma zainwestowała dotąd blisko 2,5 miliarda euro w rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym lądową i morską energię wiatrową oraz słoneczną. Inwestycje w Polsce rozpoczęły się w 2011 roku i do dzisiaj firma zainwestowała w tym obszarze ponad 250 mln euro. Od 2016 roku na terenie Polski działa 80 turbin wiatrowych ulokowanych na sześciu farmach. Pozwala to na redukcję emisji CO2 o około 450 000 ton rocznie. Polskie farmy wiatrowe IKEA wytwarzają w ciągu roku do 470 GWh energii.