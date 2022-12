IKEA zapowiada kontynuację programu stażowego dla uchodźców

Do końca 2023 roku globalnym celem firmy jest wsparcie 2,5 tys. uchodźczyń i uchodźców w 300 sklepach zlokalizowanych w 30 krajach.

Chodzi o pomoc w zdobyciu umiejętności niezbędnych do udziału w rekrutacjach i do podjęcia w przyszłości pracy w IKEA lub w innych firmach.

W marcu 2022 roku IKEA Retail w Polsce uruchomiła pilotaż programu stażowego dla osób z doświadczeniem uchodźczym „Skills for Employment”. Był to projekt, w którym uczestniczyło 10 stażystek i stażystów pochodzących z pięciu różnych krajów: Białorusi, Tadżykistanu, Czeczenii, Iraku oraz Pakistanu. Podczas półrocznych płatnych staży pracowali oni w różnych działach sklepu IKEA na Targówku. W czasie pracy brali też udział w intensywnym kursie języka polskiego, a po zakończeniu projektu sześć osób dołączyło do zespołu IKEA na stałe. Kolejna edycja projektu wystartuje już w marcu 2023 roku.

IKEA dla uchodźców - które sklepy wezmą udział w programie

W następnej edycji projektu wezmą udział sklepy IKEA w Gdańsku, Krakowie, Łodzi, warszawskim Targówku i podwarszawskich Jankach. IKEA planuje zaprosić do programu ponad 50 uczestniczek i uczestników, którzy w marcu przyszłego roku rozpoczną swoje półroczne staże. Podobnie, jak w 2022 roku, stażystki i stażyści zostaną zaangażowani w pracę w różnych działach sklepów IKEA. Takimi działaniami firma pragnie realnie wpływać na sytuację uchodźczyń i uchodźców na polskim rynku pracy, a także inspirować innych przedsiębiorców.