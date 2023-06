Inditex, właściciel Zary, mocno rozpoczyna rok finansowy

Akcje Grupy Inditex odnotowały wzrost, zwiększając swoją wartość o prawie dwie trzecie od spadku we wrześniu ubiegłego roku, kiedy to osiągnęły tymczasowe minimum na poziomie 20,53 euro. Dobre wyniki biznesowe firmy Inditex, m.in. rekordowe zyski w ubiegłym roku, mimo trudności związanych z wojną na Ukrainie i wycofaniem się z Rosji, przyczyniły się do tego pozytywnego trendu.

Dobra passa trwała przez pierwszy kwartał fiskalny, który rozpoczął się w lutym. W analizowanym okresie trzech miesięcy, przychody wzrosły o 13 procent rdr., osiągając poziom 7,6 miliarda euro. Wzrost ten był widoczny we wszystkich regionach, a handel internetowy również rozwijał się bardzo zadowalająco, jak zauważono w firmie, która oprócz marki Zara jest również właścicielem takich marek jak Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear i Stradivarius.

Dobra passa Inditex również w drugim kwartale

W międzyczasie Inditex odnotował również wzrost sprzedaży w pierwszych kilku tygodniach drugiego kwartału. Od początku maja do 4 czerwca sprzedaż w sklepach stacjonarnych i online wzrosła o 16 procent przy stałych kursach walut.