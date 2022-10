Inglot: Dramatycznie obawiamy się skutków drożejącej energii

- Wojna już drugi raz doświadczyła jednego z naszych partnerów. Kiedy w 2014 r. Putin bombardował Donieck i przejmował Krym, runęły bardzo zaawansowane plany otwarcia 12 sklepów. Dziś znów Donieck czy Charków to nie miejsca, gdzie myśli się o szminkach czy pomadkach - wyjaśnia.

- Nasza firma nie sprzedała żadnych produktów do Rosji od 24 lutego 2022 roku. Był to dla nas znaczący rynek. W ubiegłym roku sprzedaż do Rosji stanowiła 3,6 proc. całkowitego przychodu, co stanowiło 6,2 proc eksportu. To również 50-60 sklepów w całym kraju. Wyjście z Rosji miało jednak szersze konsekwencje. Nie spodziewałem się, że utrata tego rynku pociągnie za sobą również spadek sprzedaży u naszych partnerów franczyzowych w kilku krajach sąsiadujących z Rosją - wyjaśnia.

- (...) podobnie jak wiele firm w Polsce, dramatycznie obawiamy się skutków drożejącej energii. Pierwszego stycznia dostaniemy nowe taryfy. Patrząc na przykłady, jakie propozycje podwyżek otrzymują zaprzyjaźnione firmy w województwie podkarpackim, rzędu piętnastokrotności dotychczasowych opłat za gaz, możemy się spodziewać, że również i nas czekają surowe rachunki. Powołaliśmy grupę specjalistów, która ma przygotować firmę na możliwe czarne scenariusze - dodaje.

