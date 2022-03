InMedio Top&Pop, czyli nowy koncept sieci convenience

Lagardère Travel Retail wprowadza na rynek nowy koncept sklepów Inmedio: TOP&POP. Format wyróżnia się topowym asortymentem z segmentu prasy, książek, drobnych multimediów i gier i aranżacją strefową, w której ważną rolę odgrają zintegrowane rozwiązania phygital.

Inmedio w formacie TOP&POP ma nowy logotyp i claim: „Top rozrywka & Pop kultura”. Wyraźna aranżacja strefowa i świetna ekspozycja oferty ułatwiają nawigację. Wyróżnikiem nowego podejścia jest m.in. strefa POP-UP z rotującą ofertą kultowych marek. Nowością jest też Stacja Rehydracja – punkt, w którym można bezpłatnie uzupełnić zapas wody.

– Nowy format Inmedio TOP&POP maksymalnie upraszcza proces zakupowy i skraca czas potrzebny na zorientowanie się w ofercie i dokonanie trafnego wyboru. Sprzyjają temu minimalistyczny design, jasne kolory, wyraźna aranżacja strefowa, a także wyszczególnienie bestsellerów w danej kategorii – mówi Dariusz Sinkiewicz, dyrektor zarządzający Travel Essentials w Grupie Lagardère Travel Retail.

W przestrzeni nowego salonu funkcjonuje – nie licząc tej kasowej – pięć wyraźnych stref: CZYTAM (książki), SŁUCHAM/OGLĄDAM (karty pre-paid, drobna elektronika), GRAM (gry i zabawki), WIEM (prasa) oraz strefa POP-UP z ofertą marek (m.in. Hagi Cosmetics czy Ministerstwo Dobrego Mydła).

.O tym, co warto kupić i dlaczego, informują ekrany LCD prezentujące nowości w ofercie.

– Zależało nam na tym, żeby wizyta w Inmedio TOP&POP była pod każdym względem „optymalna” – dlatego dużo uwagi poświęciliśmy doborowi produktów i aranżacji przestrzeni – dodaje Dariusz Sinkiewicz.

Wyróżnikiem salonu jest Stacja Rehydracja – punkt, w którym można bezpłatnie nalać świeżej wody do swojej lub kupionej w Inmedio butelki.

Sieć salonów Inmedio to ponad 420 sklepów oferujących asortyment prasy krajowej i zagranicznej sprzedawany według no konceptu wypracowanego we współpracy Lagardère Travel Retail z Grupą Eurocash. Sklepy zlokalizowane są przede wszystkim w centrach handlowych oraz w biurowcach.​

W III kw. 2021 roku sieć InMedio miała 129 mln zł sprzedaży o 10,61 proc, mniej niż w tym samy okresie rok wcześniej. Sprzedaż dla stałej liczby sklepów (LFL) wzrosła o 1,6% r/r.

Lagardère ma w Polsce ma ok. 1000 placówek pod 40 różnymi brandami. 5 z nich (w tym 2 odświeżone i z nową identyfikacją wizualną) powstało w ciągu ostatniego pół roku.