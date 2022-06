Inno-Gene kupuje 20 proc. w Naturativ. Chce rozwijać segment kosmetyków personalizowanych

Transakcja jest elementem strategii Inno-Gene S.A., zakładającej wzmacnianie pozycji w najbardziej perspektywicznych segmentach rynku life science. Spółka stworzyła najnowocześniejsze w Europie laboratorium całogenowe. Umożliwia to prowadzenie szerokiego pakietu testów genetycznych, pozwalających m.in. sekwencjonować cały genom. Dostęp do tych technologii będzie podstawą rozwoju Inno-Gene w segmencie kosmetyków personalizowanych, pozwalając uzyskać w nim trwałą przewagę konkurencyjną.

– Personalizacja to dziś najważniejszy trend w segmencie kosmetycznym. Niestety w wielu przypadkach opiera się ona o powierzchowne badania predyspozycji pacjentów. W efekcie skład większości dostępnych na rynku tzw. produktów personalizowanych niewiele różni się od zwykłych kosmetyków. Wyzwaniem dla producentów jest oczywiście dostęp do unikatowych danych zawartych w DNA człowieka. Jako Inno-Gene możemy oferować produkty klasy premium dla najbardziej wymagających odbiorców z kluczowych europejskich rynków – deklaruje Jacek Wojciechowicz, prezes Inno-Gene S.A.

Naturativ jest jednym z liderów europejskiego rynku kosmetyków naturalnych. Kosmetyki spółki są produkowane w centralnej Polsce. Pierwszym rynkiem eksportowym marki była Japonia, obecnie produkty są sprzedawane także w Szwecji, Danii, Finlandii, Włoszech, Belgii, Portugalii i Hiszpanii.

– Jako Inno-Gene pozyskaliśmy mniejszościowy pakiet akcji Naturativ z opcją zwiększenia naszej obecności w spółce na atrakcyjnych warunkach. Chcemy być aktywnym inwestorem, czego wyrazem będzie istotne wzmocnienie zarządu spółki, poszerzenie jej portfolio produktów i wprowadzenie ambitnych planów sprzedażowych. Wchodzimy na nowy, ale w pełni komplementarny dla nas rynek, na którym posiadamy unikatowe, pożądane przez klientów know-how. Pozwoli nam to na generowanie wysokomarżowych produktów, które w krótkim czasie staną się wzmocnieniem naszej pozycji finansowej i będą budować strategiczną wartość dla naszych akcjonariuszy – dodaje Rafał Gębicki, członek zarządu i CFO Inno-Gene S.A.

Inno-Gene S.A. jest notowana na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.