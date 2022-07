Intermarché chce walczyć o portfele kierowców. Fundusz Stacji Paliw ma pomóc

Stacja paliw w Lipnie będzie działać przy sklepie Intermarché przy ul. Wojska Polska 16 przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Swoim klientom zaoferuje dostęp do paliw w atrakcyjnych cenach, dostarczanych przez SCA Petrole Polska Sp. z o.o. i poddawanych bieżącej kontroli przez akredytowane laboratoria. Na miejscu kierowcy zatankują benzynę Pb 95, Pb 98 oraz olej napędowy, a także gaz LPG.

Sklepowa oferta stacji paliw

Rolą stacji benzynowych Intermarché jest zapewnienie klientom dostępu do paliw w korzystnych cenach, jak również uzupełnienie oferty supermarketów. Na stacji w Lipnie będzie można kupić podstawowe artykuły, takie jak pieczywo, nabiał, sery, wędliny, napoje, przekąski, słodycze i wiele innych. Dodatkowo na jej terenie znajdzie się także kącik bistro ze świeżo parzoną kawą oraz ofertą fast food.

Obiekt w Lipnie to pierwsza stacja uruchomiona dzięki środkom z Funduszu Stacji Paliw, inicjatywy stworzonej i zarządzanej w całości przez przedsiębiorców zrzeszonych w Grupie Muszkieterów. Celem utworzenia Funduszu było wsparcie rozwoju sieci handlowych w zakresie finansowania budowy nowych stacji paliw.

Punkt w Lipnie jako drugi w Polsce funkcjonować będzie w nowym koncepcie wizualnym, który wprowadza zmiany w oznakowaniu i wyglądzie stacji. Do tej pory na stacjach Intermarché dominowały szarości i obłości – teraz Grupa Muszkieterów postanowiła wrócić do swoich podstawowych kolorów, czyli do czarnego i czerwonego z dodatkiem bieli. Wszystkie kolejne stacje paliw będą uruchamiane w nowym koncepcie wizualnym, a działające już placówki przejdą rebranding.

Fundusz Stacji Paliw stworzony przez Grupę Muszkieterów

– Konsekwentnie poszerzamy ofertę paliwową i uruchamiamy kolejne stacje, co pozwala nam stale wzmacniać naszą pozycję lidera segmentu. Chcemy, aby stacje działały wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Dodatkowym wsparciem dla tych planów jest zainicjowany przez przedsiębiorców Fundusz Stacji Paliw, dzięki któremu właściciele sklepów mogą pozyskać finansowanie na budowę przymarketowych stacji, jak miało to miejsce w Lipnie – mówi Benjamin Ferte, Prezes Zarządu SCA Petrole Polska zajmującej się handlem paliwami w Grupie Muszkieterów.

Oprócz możliwości uruchomienia stacji paliw Muszkieterowie oferują przedsiębiorcom prowadzącym sklepy Intermarché inne formy rozwijania własnych biznesów. Właściciele mogą zaproponować swoim klientom m.in. myjnię samochodową bądź usługi z zakresu e-commerce, pozwalające na wygodny odbiór zamówionych przez internet produktów poprzez usługę Intermarché Drive.