Intersport ma nowego prezesa. Wprowadzi firmę na drogę omnichannel

fot. Marek Kaczmarek

29 marca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Intersport odwołało ze stanowiska prezesa Artura Mikołajko. Jego miejsce zajmie dotychczasowy wiceprezes Intersport Marek Kaczmarek. Zmiana wynika z przyjętego wcześniej porządku obrad NWZA. Nowy prezes stawia m.in. na podniesienie wartość akcji spółki poprzez poprawę modelu biznesowego wpisującego się w trendy omnichanelowego handlu detalicznego.

Artur Mikołajko to założyciel firmy Intersport. Funkcję jej prezesa pełnił od 1989 roku. Ostatnio odpowiadał w firmie za pion organizacyjny. Nowy prezes Intersportu związany z firmą jest od początku 2020 roku. Pełnił dotychczas funkcję wiceprezesa zarządu, odpowiedzialnego za pion handlu. Wcześniej związany z Natura, Matras, Vobis, Neonet, czy Sunset Suis.

- Zmiany wiążą się nierozerwalnie z m.in. wprowadzeniem dynamicznego rozwoju kanału e-commerce, wymianą środowisk IT oraz digitalizacją sieci – wskazuje Marek Kaczmarek prezesa zarządu spółki firmy INTERSPORT Polska S.A.



W najbliższym czasie firma ma zamiar wdrożyć działania usprawniające. Obejmą one wszystkie obszary funkcjonowania INTERSPORT Polska. Należeć do nich będzie m.in. optymalne wykorzystanie pomocy finansowej ze strony Skarbu Państwa, restrukturyzacja kosztowa i dyscyplina budżetowa. Spółka planuje wdrożyć również udoskonalenie modelu biznesowego i strategię komunikacji marketingowej.

Wcześniej Markowi Kaczmarkowi udało się m.in. przeprowadzić transformację nowego konceptu sklepu formatu 2.0 w wybranych salonach i stworzyć nowe standardy logistyczne dla kanałów e-commerce. Nowy prezes wsparł również proces pozyskania finansowania (pożyczka płynnościowa) z PFR, a także usprawnił działania handlowe, które doprowadziły do znacznego wzrostu zysku ze sprzedaży w obu kanałach produktów w 1Q 2021. Przykładowo w lutym br. był on większy o ponad 22% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Intersport dokonało również zmian w składzie rady nadzorczej spółki, odwołując z dniem 15 kwietnia br. Sławomira Gila z pełnienia funkcji członka rady. Jego miejsce zajmie Wojciech Mikulski, który swoją nową funkcję pełnić będzie od 1 kwietnia br.

Wojciech Mikulski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 1999 r. jest związany ze spółką OTCF, która jest znaczącym akcjonariuszem Intersportu. Od 2004 pełni funkcję członka zarządu tej firmy, odpowiadając za rozwój sieci detalicznej i hurtowej w Polsce i na świecie. Zarządza również inwestycjami i rozwojem sklepów własnych w galeriach handlowych, logistyką, administracją oraz działem IT i e-Commerce.

Firma otrzymała niedawno wsparcie z Tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Po spełnieniu warunków zawieszających 4 marca została uruchomiona subwencja w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm" w wysokości 25 mln zł.

Środki te Intersport chce przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności, w tym na regulowanie zobowiązań handlowych, wynagrodzeń pracowników, zakup towarów i materiałów a także regulowanie zobowiązań publiczno-prawnych, w tym podatków.

Firma obecnie prowadzi sprzedaż w 35 sklepach zlokalizowanych w centrach handlowych największych miast Polski oraz znacznie podnosi udział sprzedaży w kanale e-commerce. Grupa INTERSPORT posiada łącznie 5.421 punktów sprzedaży w 57 krajach na pięciu kontynentach.