Intersport: Nowy lockdown to cios dla sklepów sportowych

Nasze salony specjalistyczne są zamknięte, a te same produkty, czyli sprzęt sportowy i odzież, obuwie czy inne artykuły można kupić w marketach wielkopowierzchniowych. Dlaczego zamykane są jedne sklepy, a inne pozostawia się otwarte, gdy przecież wszystkie znajdują się w tym samym obiekcie handlowym i oferują zbliżony asortyment? – pyta Marek Kaczmarek, wiceprezes sieci Intersport. Przyznaje, że ogłoszony właśnie kolejny lockdown to dodatkowa przeszkoda w czasie trwania epidemii. Ostatni rok nazywa najgorszym w historii firmy.

Działalność sieci salonów i sklepów trwała więc tym razem półtora miesiąca.

- Kto ustala te kryteria, z jakiego klucza? – pyta „na gorąco” Marek Kaczmarek, wiceprezes sieci Intersport. Wskazuje, że specjalistyczne salony z odzieżą i sprzętem sportowym znów zdane są wyłącznie na siebie. - Co jest w tym wszystkim najgorsze to to, że firmy takie jak nasza, które się dyskryminuje, uniemożliwiając im działanie, nie mogą liczyć na wsparcie chociażby w postaci pokrycia stałych kosztów. Nierówny dostęp do rynku nie ma tu żadnego uzasadnienia – uważa Marek Kaczmarek.

Mimo licznych wysiłków, PKD branży narciarskiej i snowboardowej, już po raz kolejny, znalazło się bez wsparcia rządowego i PFR. Intersport to jeden z jej przedstawicieli. Dodatkowym utrudnieniem stało się także zamkniecie stoków. Według wyliczeń sektora, trwało ono przez około 2/3 obecnego sezonu.

Jak uważa, dziś głównym kryterium udzielenia pomocy rządowej powinien stać się sam przymus administracyjny zamknięcia sklepów i będący ich wynikiem spadek obrotów.

- Tarcza 6.0 przewiduje listę podmiotów objętych wsparciem rządowym w oparciu o klasyfikację wybranych kodów PKD, która nie jest odzwierciedleniem spisu firm realnie zamkniętych w centrach. Lista ta jest zdecydowanie niewystarczająca, by zagwarantować pomoc polskim przedsiębiorcom, walczącym dziś o przetrwanie branży – powołuje się na apele KNSO Marek Kaczmarek i zwraca uwagę, że rząd ewidentnie ignoruje realną sytuację przedsiębiorców, kurczowo trzymając się przepisu krzywdzącego setki handlowców i ich pracowników. - To decyzje, które prawdopodobnie zaważą o „być albo nie być” wielu pracodawców naszej branży, a także wielu innych sektorów, którym w ciągu pandemii spadły obroty, a rząd okazał się głuchy na ich apele, co, tym samym, przy spełnieniu czarnego, ale bardzo prawdopodobnego, scenariusza, spowoduje liczne zwolnienia i bankructwa – przewiduje wiceprezes Intersportu i dodaje - Zamknięte stoki polskie i alpejskie, zamknięte centra handlowe (trzeci lockdown), tym samym brak sprzedaży, w konsekwencji „góry” zmagazynowego sprzętu, za który zapłaciliśmy już kilkadziesiąt milionów i ogromne koszty stałe... krótko: ogromna strata – podsumowuje trwającą już rok pandemię Marek Kaczmarek.

Intersport to sieć sklepów ze specjalistycznym sprzętem i odzieżą sportową. Znajdują się one głównie w centrach handlowych na terenie całej Polski. Liczy dziś 35 placówek, a także centra dystrybucyjne. W Polsce funkcjonuje od 1988 roku (od 2006 jako Intersport).