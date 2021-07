Intersport: Obecny konsument w branży fitness nie jest już taki jak przed pandemią

Spółka Intersport odnotowała w najnowszych wynikach wzrost sprzedaży w kanale e-commerce o 19,1%. Fot. materiały prasowe

Pandemia wprowadziła do branży sportowej jedną z największych rewolucji jaka kiedykolwiek miała miejsce w tym sektorze. Zmieniły się zachowania klientów, zainteresowanie poszczególnymi dyscyplinami oraz sposób uprawiania aktywności fizycznej. Zyskały nowe kategorie produktów – ocenia spółka Intersport.

Branża fitness po pandemii

Po ponad roku walki z gorszą sytuacją w sektorze artykułów i odzieży sportowej w Polsce, społeczeństwo wraca do mody na zdrowy styl życia. Spółka Intersport wypracowała masę marży r/r o 91,5% wyższą, co przyczyniło się do ograniczenia strat poniesionych w czasie pandemii COVID-19.

Początek 2021 roku był czasem, w którym wiele branż zaczynało widzieć nadzieję powolnego powrotu do normalności. Jednak wymagało to dostosowania swojej strategii do nowej rzeczywistości. Przedsiębiorcy zaczęli wiec proces optymalizacji biznesów do nowych zachowań klientów i nie tylko. Mimo to, oprócz ponownego przyciągnięcia konsumentów branża sportowa musiała się zmierzyć ze sporymi stratami.

Według European Health & Fitness Market Report na europejskim runku fitness odnotowano spadek przychodów o 32,9% do około 18,9 mld EUR, w porównaniu z rekordowym rokiem 2019 (28,2 mld).

Intersport stawia na e-commerce

Zdaniem Marka Kaczmarka, prezesa Intersport, podobnie jak w przypadku wielu innych sektorów, cyfryzacja w branży sportowej mocno się rozwinęła. Znaczący wzrost zainteresowania wykazano również w sprzęcie i akcesoriach do użytku domowego, produktach cyfrowych i rozwiązaniach outdoorowych.

- Dlatego w nowej strategii postawiliśmy m.in. na rozwój e-commerce. Decyzje te przyniosły oczekiwany skutek i już w czerwcu br. uzyskaliśmy rentowność biznesu. Ten pozytywny dla spółki trend utrzymuje się również w lipcu br. – mówi.

Spółka Intersport odnotowała w najnowszych wynikach wzrost sprzedaży w kanale e-commerce o 19,1%, która stanowiła 19% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej. Ponadto znacznie poprawiła wynik EBITDA zmniejszając stratę do poziomu – 1.048 tys. zł (była: EBITDA -2.393 tys. zł) tj. o 56,2%.

- Warto jednak wiedzieć, że konsument sprzed pandemii nie jest tym samym konsumentem, z którym mamy do czynienia obecnie. Obecnie widzimy zainteresowanie nowymi obszarami, kategoriami produktów, które w ostatnich latach nie były pierwszymi wyborami Polaków tj.: rolkarstwo, padel, supy, outdoor czy skituring. Dzieje się tak między innymi w wyniku zmiany nawyków Polaków w pandemii – wskazuje Marek Kaczmarek.