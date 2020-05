Intersport otrzymał dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Interspot otrzymał rządowe wsparcie, fot. materiały prasowe

Intersport Polska S.A. 6 maja br. otrzymała od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie I transzę w wysokości 567.011,35 zł dofinansowania do wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.

Na początku kwietnia br. spółka poinformowała, że w celu ochrony miejsc pracy i ograniczenia kosztów funkcjonowania poprzez redukcję wynagrodzeń, na czas trwania zakazu prowadzenia działalności w galeriach handlowych, wdraża w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku zmiany w zakresie organizacji pracy personelu polegające na wprowadzeniu:

- przestoju ekonomicznego dla pracowników niefunkcjonujących sklepów oraz pracowników centrali, którzy ze względu na zamknięcie sklepów nie mogą realizować swoich kluczowych zadań - oznacza to obniżenie o 50% wynagrodzenia brutto, ale nie mniej niż do minimalnego wynagrodzenia brutto;



- obniżeniu wymiaru czasu pracy do 4/5 etatu dla pracowników, którzy są konieczni do utrzymania ciągłości funkcjonowania spółki, a tym samym zmniejszenie im wynagrodzenia brutto o 20%;

Przeczytaj także: Intersport w I tygodniu po odmrożeniu z połową normalnych obrotów i ruchu

- wstrzymaniu podpisywania nowych umów ze zleceniobiorcami.