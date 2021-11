Intersport otworzy w Zielonej Górze sklep w formacie pick up point

Otwarcie punktu przy ul. Wrocławskiej 17 dla klientów planowane jest w I kwartale 2022 roku. Będzie to pierwszy sklep w innowacyjnym koncepcie pick up point.

Nowy format obrazuje rozwój spółki, co potwierdzają wyniki finansowe firmy, opublikowane w ostatnim tygodniu października.

Firma INTERSPORT Polska S.A. poinformowała o dalszym rozwoju sieci sklepów. Spółka podpisała umowę najmu na otwarcie nowego sklepu w koncepcie pick up point – będzie on mieścił się przy ul. Wrocławskiej 17, w centrum handlowym „FOCUS MALL” w Zielonej Górze., a otwarcie punktu dla klientów planowane jest w pierwszym kwartale 2022 roku.

Sklep pick up point

Sposób działania sklepów pick up point jest prosty i intuicyjny – podczas zakupów online klient wybiera najbliższą placówkę w okolicy jako miejsce odbioru. Po dostarczeniu towaru do sklepu, zostaje o tym powiadomiony, a następnie może w dowolnym momencie odebrać paczkę.



– Nowy sklep w Zielonej Górze, który planujemy otworzyć w pierwszy kwartale 2022 roku, obrazuje nasz rozwój oraz pozytywny efekt strategii wprowadzonej w kwietniu przez nową kadrę zarządzającą. Poskutkowała ona intensywnym wzrostem spółki INTERSPORT – potwierdzają to niedawno opublikowane wyniki finansowe, które prezentują m.in. pierwszy od 5 lat zysk firmy – mówi Marek Kaczmarek, prezes zarządu, INTERSPORT Polska S.A.



Umowa najmu lokalu została zawarta na okres 6 lat od dnia przekazania lokalu, z możliwością przedłużenia na kolejny okres.

INTERSPORT Polska S.A. to sieć specjalistycznych sklepów sportowych z markową odzieżą, obuwiem i sprzętem. Obecnie prowadzi sprzedaż w 35 sklepach zlokalizowanych w wiodących centrach handlowych największych miast Polski. Spółka jest wyłącznym w Polsce partnerem biznesowym Grupy INTERSPORT, która posiada łącznie 5.421 punktów sprzedaży w 57 krajach na pięciu kontynentach.