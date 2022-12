Intersport podsumowuje rok: Nie obyło się bez korekty celów i planów sprzedażowych

Dla spółki INTERSPORT S.A. sezon od 1 lipca do 30 września był udany, przynosząc zysk brutto na poziomie 3.619 tys. zł - według szacunkowych danych raportu wyników roku obrotowego 2022/23 - co jest znacznie lepszym wynikiem niż z roku poprzedniego. Biorąc pod uwagę okres półroczny od kwietnia do września, spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży o 9,8% wyższe niż za ten sam okres w roku poprzednim.

Intersport rozważa pozyskanie inwestora

Zarząd spółki planując długoterminowe cele rozważa opcje pozyskania inwestorów lub inwestora strategicznego lub finansowego. W szczególności, w zależności od aktualnych warunków rynkowych

i możliwych form współpracy, rozważana jest także emisja nowych akcji przez spółkę. Celem zarządu jest więc znalezienie takiego rozwiązania, które umożliwi pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych w wysokości do 80 mln zł.

Intersport 2.0 odpowiedzią na trendy

Systematycznie wprowadzany na całym świecie koncept INTERSPORT 2.0 jest odpowiedzią na potrzeby klientów nowej generacji, którzy są szczególnie otwarci na nowe technologie.

W kończącym się roku 2022 jak i w perspektywie rozpoczynającego się 2023, spółka planuje oprzeć się na nowym formacie INTERSPORT 2.0, i to zarówno w odniesieniu do istniejących salonów, jak i nowych lokalizacji – mówi Piotr Mierzwa, dyrektor ds. rozwoju INTERSPORT Polska S.A.

Ramowe wytyczne, co do nowych lokalizacji, zakładają umiejscowienie salonów w prestiżowych centrach handlowych większych miast Polski (powyżej 100.000 mieszkańców). Powierzchnie salonów do 1.600 mkw. mają umożliwiać pełną prezentację szerokiego asortymentu sportowych brandów strategicznych - odzieży, obuwia, sprzętu i akcesoriów uzupełnionego o marki ekskluzywne INTERSPORT.



Spółka w kończącym się 2022 roku otworzyła dwa nowe salony w formacie INTERSPORT 2.0 w CH Mokotów w Warszawie (1.360 mkw., salon przejęty po sieci Go Sport) oraz w CH Posnaniaw Poznaniu (757 mkw). 16 grudnia nastąpiło otwarcie nowego salonu w CH Promenada w Warszawie (1.600 mkw). W kolejnym 2023 roku INTERSPORT Polska S.A. planuje kolejne otwarcia (2-4 nowe lokalizacje) zgodne z powyższym formatem, z nastawieniem na rozwój w oparciu o model omnichannel.

Intersport stawia na omnichannel

Strategia rozwoju kanałów sprzedaży INTERSPORT Polska na lata

21-24 została oparta o dwa powiązane filary: omnichannel oraz phigital.

Zgodnie z przyjętą przez zarząd strategią wdrażany przez spółkę w Polsce koncept INTERSPORT 2.0 zakłada zintegrowaną wielokanałową dystrybucję towaru (omnichannel) oraz dostęp do specjalnych produktów i światowych marek.

W osiągnięciu wyników pomogły m.in. spersonalizowana oferta, program lojalnościowy, otwarte ścieżki zakupowe ROPO, odwrócone ROPO oraz ROTOPO. Są to tylko niektóre z narzędzi, które zostały zastosowane przez INTERSPORT w mijającym roku. Spółka przeprowadziła również gruntowną reorganizację obszaru operacyjnego w kwietniu br., łącząc sieć sprzedaży z obszarem Digital. Sprawdzone praktyki ze świata online są wdrażane do sieci sprzedaży stacjonarnej i odwrotnie tak, aby zapewnić konsumentom,

jak największą swobodę w przeglądaniu oferty i dokonywaniu zakupów – wyjaśnia Tomasz Matonóg – dyrektor omnichannel Intersport Polska S.A.

Spółka stworzyła roczny plan działań, który odpowiada najnowszym trendom konsumenckim. Wdrożone zostały: Click&Collect z dostępnymi wszystkimi metodami płatności, #ZasadyGry Team INTERSPORT, czyli nowy standard obsługi klienta, Smart Checkout w postaci szybkiego koszyka zakupowego z opcją zakupu bezpośrednio z PDP oraz listing, a także wyszukiwarka z AI podpowiadająca najlepsze wyniki wraz z możliwością skanowania kodu kreskowego produktu. Ważnym kolejnym elementem, który został uruchomiony w ramach rocznego planu działań, jest aplikacja mobilna wraz z programem lojalnościowym, który działa zarówno z poziomu online, jak i salonów stacjonarnych. Powyższe aktywizacje mają na celu zwiększenie LTV konsumentów, a w efekcie wzrost sprzedaży i optymalizację kosztu dotarcia do konsumenta.



Celami strategicznymi jest znaczne zwiększenie udziału w rynku produktów sportowych poprzez otwarcia kolejnych salonów stacjonarnych wraz z serwisem oraz osiągnięcie 30% udziału w sprzedaży online do 2025 roku.

Co wiemy o Intersport Polska

INTERSPORT Polska S.A. to sieć specjalistycznych sklepów sportowych z markową odzieżą, obuwiem i sprzętem. INTERSPORT Polska prowadzi obecnie sprzedaż w 35 sklepach zlokalizowanych w wiodących centrach handlowych największych miast Polski. Spółka jest wyłącznym w Polsce partnerem biznesowym Grupy INTERSPORT, która posiada łącznie 5.421 punktów sprzedaży w 57 krajach na pięciu kontynentach.