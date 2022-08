Intersport pogłębił straty. To efekt m.in. wzrostu wynagrodzeń i stóp proc.

Jak podaje spółka w wynikach szacunkowych, w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. przychody netto wyniosły we wszystkich kanałach (sklepy stacjonarne, e-commerce, sprzedaż hurtowa) 56,9 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 13,1 proc. Obroty netto w ujęciu LFL, czyli na bazie porównywalnych sklepów wyniosły 31,6 mln zł i były o 30,9 proc. wyższe.

Sprzedaż w segmencie e-commerce spadła w tym okresie o 28,3 proc. i stanowiła 11,2 proc. udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

Spółka wykazała stratę brutto na poziomie 2,9 mln zł, czyli o 132,1 proc. wyższą w stosunku do poprzedniego roku (strata brutto wyniosła wówczas 1,3 mln zł).

Także wynik EBITDA był ujemny i wyniósł minus 678 tys. zł (rok wcześniej było to 754 tys. zł).

Na łączne przychody ze sprzedaży wypracowane przez Spółkę w I kwartale roku obrotowego 2022/2023 wpłynęły:

1) zmiana strategii Spółki w zakresie polityki handlowej,

2) działania dotyczące optymalizacji doboru oferty

i dostawców,

3) zmiana ekspozycji kluczowych kategorii produktowych oraz

4) prowadzenie przez Spółkę działalności przez cały okres (w analogicznym kwartale ubiegłego roku Spółka w kwietniu prowadziła działalność w ograniczonym zakresie ze względu na obostrzenia w związku z COVID-19).

- Nadal głównym czynnikiem sukcesu jest konsekwentna poprawa marży do poziomu 46,5 proc. (wzrost 1,3 p.p. w odniesieniu do I kwartału roku obrotowego 2021/2022) w obu kanałach sprzedaży. Pomimo lepszych wyników sprzedażowych Spółka osiągnęła wyższą stratę spowodowaną wyższymi kosztami operacyjnymi sklepów (m.in. pełne koszty czynszów, wyższe koszty mediów, wynagrodzeń) oraz wyższymi kosztami obsługi zadłużenia finansowego – czytamy w komunikacie spółki.

Intersport zaznacza, że przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, a ich obliczenia zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu. Publikacja ostatecznego raportu finansowego za I kwartał roku obrotowego 2022/2023 planowana jest na 22 sierpnia 2022 r.