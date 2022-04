Intersport rozwija nowe koncepty i zmienia strategię produktową

Prawie połowa ankietowanych (47%) przyznała, że w ciągu minionych 18 miesięcy ich wydatki na zakup sprzętu sportowego wzrosły w porównaniu do czasu sprzed pandemii – wskazują dane z badania Mastercard Sport Economy Index opublikowanego w lutym br.

Potwierdzają to również wyniki sprzedażowe sieci INTERSPORT. W samym IV kwartale roku obrotowego 2021/2022 (styczeń – marzec 2022 r.) łączne przychody netto ze sprzedaży wyniosły 61,89 mln zł i były wyższe o 80,5% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Obserwując coraz większe zainteresowanie produktami sportowymi, Intersport wdrożył odpowiednie działania, które następnie przełożyły się na wyniki finansowy firmy.

Mastercard Sport Economy Index

Sportowy relaks

Aż 44% Polaków twierdzi, że obecnie są bardziej aktywni fizycznie niż przed pandemią – wynika z raportu Mastercard Sport Economy Index. Co ciekawe, konieczność izolacji oraz unikanie dużych skupisk spowodowało, że nadal – pomimo zniesienia obostrzeń – aż 60% osób woli uprawiać sport w domu lub na świeżym powietrzu niż na siłowni, basenie czy hali sportowej.

- Wszystko wskazuje, że rok 2022 będzie kolejnym rokiem, podczas którego Polacy będą rozwijać swoje pasje związane z aktywnością fizyczną – wskazuje Marek Kaczmarek, Prezes Zarządu, INTERSPORT Polska S.A. Ostatnie wydarzenia na świecie – jak pandemia, czy obecnie trwająca wojna – negatywnie wpływają na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Potrzebujemy więc zacząć wdrażać odpowiednie rozwiązania, które pomogą zapobiec negatywnym skutkom tych wydarzeń na nasze zdrowie. Dlatego tym bardziej cieszy nas fakt, że społeczeństwo polskie dostrzegło ten problem i coraz więcej osób interesuje się sportem. Widać to po wynikach naszej firmy – dodaje.