Intersport skorzysta z tarczy antykryzysowej

Intersport Polska S.A. podjęła szereg działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu pandemii i przygotowania się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Realizowana sprzedaż w kanale e-commerce oraz sprzedaż hurtowa pozwalają spółce utrzymać płynność finansową na minimalnym poziomie. Intersport skorzysta także z rozwiązań zaproponowanych przez rząd w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

W wyniku przymusowego zamknięcia sklepów stacjonarnych zlokalizowanych w galeriach handlowych sprzedaż detaliczna, prowadzona dotychczas tradycyjnym kanałem, została przekierowana na sprzedaż internetową, realizowaną głównie z magazynu centralnego. Nieprzerwanie realizowana jest sprzedaż hurtowa z magazynu centralnego. Zarząd podjął decyzję o zawieszeniu bieżących dostaw do jesieni 2020 r. ze względu na wystarczający stan zapasów magazynowych.

Realizowana nieprzerwanie sprzedaż w kanale e-commerce oraz sprzedaż hurtowa, pozwalają spółce utrzymać płynność finansową na minimalnym poziomie. W związku z nagłym ograniczeniem przychodów ze sprzedaży w sklepach stacjonarnych, podjęto działania zmierzające do maksymalnego przesunięcia bieżących płatności. Spółka złożyła wnioski o odroczenie składek ZUS, podatków, spłat rat kredytów oraz zmniejszenie i odroczenie opłat czynszowych. Zaproponowała również dostawcom przełożenie płatności wg indywidualnych harmonogramów.

W pierwszym okresie zamknięcia galerii handlowych tj. 14-31 marca br., spółka maksymalnie zoptymalizowała koszty pracownicze poprzez wykorzystanie zaległych urlopów i innych nieobecności usprawiedliwionych. Złożyła również do Państwowej Inspekcji Pracy wniosek o wydłużenie okresu rozliczeniowego godzin pracy. Zarząd podjął działania w kierunku ograniczenia wszystkich bieżących kosztów.

Spółka nie zaprzestała działań zmierzających do formalnego przejęcia sklepów 4Faces. Planowo przebiegają również prace remontowe sklepu zlokalizowanego w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie, który zostanie dostosowany do światowego formatu INTERSPORT 2.0. Wszystkie placówki zostaną uruchomione po otwarciu galerii handlowych.

Przygotowując się do kontynuacji działalności w nowej rzeczywistości, Intersport pracuje nad redukcją kosztów we wszystkich obszarach i dostosowaniem planów rocznych do obecnej sytuacji. Przewidując, że galerie handlowe zostaną uruchomione najwcześniej w maju br., spółka planuje powrócić do osiągania porównywalnych obrotów w ujęciu LFL najwcześniej jesienią 2020 r.

W związku z ogłoszeniem projektu „tarczy antykryzysowej”, Intersport zamierza skorzystać z pakietu wsparcia proponowanego przez rząd w zakresie: czasowego zniesienia opłaty w należnościach wobec urzędu skarbowego oraz ZUS; obniżenia czynszów najemców lokali w galeriach handlowych; dofinansowania wynagrodzeń pracowników i uelastycznienia czasu pracy; korzystniejszych zasad rozliczania straty; przedłużenia terminów spłat kredytów bankowych.