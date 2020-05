Jacek Kujawa, LPP: Nowa rzeczywistość handlowa to zmiana układu sił pomiędzy kanałami sprzedaży

Niepewna sytuacja ekonomiczna i nowe wymogi bezpieczeństwa wpływają na komfort klientów, fot. Shutterstock

- Nowa rzeczywistość handlowa to przede wszystkim zmiana układu sił pomiędzy kanałami sprzedaży. Z jednej strony jest to szansa dla e-commerce, z drugiej zaś dla omnichannelu. Zmienią się także zachowania zakupowe klientów. Niepewność finansowa może sprawić, że pojawią się konsumenci sporadycznie kupujący ubrania, którzy stawiają na ponadczasowe modele w lepszej jakości oraz klienci, dla których priorytetem będzie niska cena - mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Jacek Kujawa, wiceprezes zarządu LPP.

Koronawirus okazał się być sprawdzianem dla wielu firm oraz dużym wyzwaniem dla polskiego rynku e-commerce. Jak kształtowała się sprzedaż online w sklepach LPP w czasie, gdy sklepy były zamknięte?

W trakcie pierwszych dni pandemii widzieliśmy ruch na naszych stronach, ale odwiedziny sklepów online nie kończyły się zakupami. Jednak zaledwie w ciągu kilku tygodni sytuacja się zmieniła i od tego czasu obserwujemy dynamiczny wzrost sprzedaży w kanale e-commerce. W kwietniu wynosił 251% i wcale nie słabnie po ponownym otwarciu salonów - w trzecim tygodniu maja osiągnął poziom 381% rok do roku. W kwartale luty-kwiecień udział sprzedaży online w naszych przychodach wyniósł 33%, czyli był aż 4-krotnie wyższy niż rok temu w tym samym okresie. Ponieważ nadal spodziewamy się mniejszego ruchu w sklepach stacjonarnych, zakładamy dalszy wzrost sprzedaży przez Internet.

Jakie były i są preferencje Polaków przy zakupie odzieży online? Jak to się zmieniało podczas pandemii i czy nowe kolekcje będą już dedykowane konsumentowi postcovidowemu? Kto jest Państwa klientem w sieci?

Ostatnie tygodnie pokazały, że mimo trudnej sytuacji, ludzie nie rezygnują z zakupów odzieżowych przez Internet, co więcej baza naszych klientów e-commerce poszerzyła się o tych, którzy do tej pory preferowali odwiedziny w salonach stacjonarnych, a obecnie byli zmuszeni skorzystać z oferty online. Z tego powodu zmianie uległa struktura sprzedaży towarów w tym kanale. Widzimy większy popyt na produkty, które dotychczas były charakterystyczne dla zakupów dokonywanych stacjonarnie, jak np. jeansy. Naszą ofertę od zawsze tworzymy tak, by jak najlepiej odpowiadała potrzebom klientów, dlatego na bieżąco analizujemy dane dotyczące preferencji zakupowych. Wszystko wskazuje na to, że nowe trendy wyznaczać będzie cena oraz charakter kolekcji. Widzimy rosnące zapotrzebowanie na ubrania bardziej uniwersalne, ponadsezonowe, ponieważ kluczem wyboru jest dziś funkcjonalność i wygoda.

Jednym z wrażliwych punktów e-commerce jest logistyka. Czy LPP będzie inwestować w ten sektor? Jakie opcje dostaw są najchętniej wybierane przez konsumentów?

W przypadku zamówień online, poza atrakcyjnością kolekcji, kluczowe znaczenie dla klienta ma szybkość dostawy. Istotną rolę odgrywają też bezpieczeństwo i elastyczność. W naszych sklepach od dawna zapewnialiśmy możliwość wyboru miedzy różnymi opcjami dostawy – kurierem, przez paczkomat lub odbiór zamówienia w salonie. W nowych okolicznościach rozwiązania dostosowane do potrzeb konsumentów nabrały jeszcze większego znaczenia. Realizowane przez nas w ostatnim czasie inwestycje w logistykę i IT, dziś pozwoliły nam na szybką adaptację do nowych warunków i oczekiwań klientów.

Z uwagi na to, że sprzedaż stacjonarna nie działała, to priorytetem stał się rozwój e-commerce. Zdecydowaliśmy się m. in. wykorzystać nasz magazyn centralny, który do tej pory służył hurtowej wysyłce towarów do salonów i przystosować go do obsługi pojedynczych zamówień dla klientów końcowych. Wiązało się to z rozwojem zaplecza logistycznego i technologicznego. Konieczne było wdrożenie nowych rozwiązań oraz zintegrowanie systemu WMS magazynu z tymi, wykorzystywanymi w obsłudze zamówień online. Zmienić musiała się też aplikacja służąca do alokowania produktów, ponieważ teraz cały towar w firmie miał być już dostępny dla e-commerce. Dzięki wytężonej pracy zespołów udało się sprawnie wprowadzić olbrzymie zmiany równolegle w logistyce i e-commerce. Obecnie do magazynu centralnego trafiają proste zamówienia ze sklepów internetowych, a bardziej skomplikowane – np. gdy klient zamówił więcej sztuk asortymentu, które trzeba skompletować – do magazynów e-commerce. Projekt Fulfillment Center w Centrum Dystrybucyjnym jest wciąż rozwijany.

Partnerstwo z Google to sygnał, że firma jeszcze bardziej postawi na internet... Jak to sprawdzało się do tej pory i jakie są prognozy, jeśli chodzi o udział tego kanału sprzedaży w przyszłości? Czy e-sklepy zyskają nowe funkcjonalności?

Na koniec 2019 sprzedaż online stanowiła 12% przychodów Grupy. Jeszcze w styczniu planowaliśmy stopniowy rozwój e-commerce do poziomu 20% do 2021 r, jednak nowa sytuacja przyczyniła się do skokowych wzrostów w tym kanale. Obecnie nasz cel na 2020/21 to podwojenie przychodów z e-handlu r/r, co oznacza wartość sprzedaży online na poziomie 2 mld zł. Te ambitne plany będą wspierane m.in. przez naszego partnera w obszarze cyfrowym. Dzięki współpracy z Google będziemy mogli w maksymalnym stopniu wykorzystywać potencjał chmury do rozwoju działalności online oraz wspierać cyfrową transformację w obszarze marketingu. Wszystkie te działania służą zapewnieniu najwyższej jakości obsługi klienta umożliwiając mu szybie, wygodne i bezpieczne zakupy.

Jak wygląda w tej chwili kwestia obecności sklepów LPP w galeriach handlowych? Czy doszli Państwo do porozumienia z wynajmującymi? Czy i kiedy centra zapełnią się klientami?

Jak pokazują najnowsze dane klienci nie powrócili entuzjastycznie do galerii handlowych, choć wiele zależy od lokalizacji i wielkości obiektu. Są centra, w których odwiedzalność jest mniejsza nawet o 80% niż przed pandemią. Dla dużych placówek handlowych średnia wynosi ok. 30% tego co było. To potwierdza, że klienci nie mają poczucia bezpieczeństwa odwiedzając galerie, a obostrzenia sanitarne związane z epidemią również wpływają na komfort robienia w nich zakupów. Tak wygląda nowa rzeczywistość dla całej branży i w naszej opinii wszyscy powinniśmy to zaakceptować, bo sytuacja ta utrzyma się jeszcze długo. Dlatego prowadzimy rozmowy z galeriami handlowymi na temat nowych umów dostosowanych do obecnych okoliczności. Na ten moment trudno jest szacować jak długo potrwają oraz jaki będzie ostateczny efekt negocjacji.

Jaka będzie nowa rzeczywistość według LPP i jak wpłynie na rynek modowy?

Nowa rzeczywistość handlowa to przede wszystkim zmiana układu sił pomiędzy kanałami sprzedaży. Mimo przywrócenia funkcjonowania centrów handlowych, zainteresowanie klientów zakupami w tych miejscach jeszcze długo nie powróci do dawnego poziomu. Obawy o zdrowie, niepewna sytuacja ekonomiczna i nowe wymogi bezpieczeństwa obowiązujące podczas zakupów znacząco wpływają na komfort klientów. Z jednej strony jest to szansa dla e-commerce, z drugiej zaś dla omnichannelu łączącego wygody sklepów internetowych z funkcjonalnością salonów stacjonarnych. Te dwa kanały bardzo dobrze się uzupełniają i jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla klientów, jak i sprzedawców.

Rozwój tego modelu sprzedaży oznacza daleko idącą zmianę polegającą na konieczności synchronizacji wszystkich obszarów tj. projektowania, marketingu, komunikacji i sprzedaży oraz synergii strategii sprzedażowych, produktowych, wizualnych i komunikacyjnych. To oznacza również nowe podejście do wymiany wiedzy i doświadczeń między poszczególnymi działami.

Nowa sytuacja wpłynie również na zmianę zachowań zakupowych klientów. Niepewność finansowa może sprawić, że pojawią się konsumenci sporadycznie kupujący ubrania, którzy stawiają na ponadczasowe modele w lepszej jakości oraz klienci, dla których priorytetem będzie niska cena. Istotnym czynnikiem staje się też zwiększona świadomość społeczna i nacisk na kwestie zdrowotne, które przekładają się na zainteresowanie produktami ekologicznymi, bezpiecznymi dla ludzi i środowiska. Klient wydając określoną sumę chce widzieć, że są to dobrze wydane pieniądze. Nasze marki pozycjonują się w średnim przedziale cenowym, dzięki czemu możemy oferować klientom ubrania odpowiadające na nowe trendy w przystępnej cenie.