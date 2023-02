Jak taniej tankować na stacjach Unimot?

Grupa Unimot, z okazji drugiej rocznicy powstania programu lojalnościowego dla akcjonariuszy Unimot Klub+, wprowadza jubileuszowy benefit dla jego członków. Akcjonariusze Unimot, będący członkami klubu, będą mogli skorzystać z częściowego zwrotu kosztów paliwa zatankowanego na stacjach paliw AVIA.

Promocja na paliwo na stacjach Unimot

- Jestem bardzo zadowolony z działalności naszego programu lojalnościowego skierowanego do naszych akcjonariuszy – Unimot Klub+. Poprzez Unimot Klub+ chcemy podziękować lojalnym inwestorom i docenić ich za to, że przez długi czas są naszymi akcjonariuszami. Dwa lata temu miałem nadzieję, że program zostanie pozytywnie przyjęty, a nasi akcjonariusze chętnie będą do niego dołączać. Dzisiaj widzę, że nasze oczekiwania i założenia przyjęte podczas tworzenia programu sprawdziły się. Każdego miesiąca do grona klubowiczów dołączają kolejni akcjonariusze – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

Podwójna korzyść z bycia akcjonariuszem Unimot

Z częściowego, jednorazowego zwrotu kosztów paliwa będą mogli skorzystać obecni członkowie Klubu, posiadający status członkowski na 1 lutego. Zwrot dotyczy oleju napędowego, benzyny i gazu LPG zatankowanego na stacjach sieci AVIA i wynosi 2 zł za litr wybranego paliwa. Maksymalna ilość uprawniająca do zwrotu to 50 litrów. Z benefitu można będzie skorzystać przez 3 miesiące, tj. do 30 kwietnia 2023 r.

- Inwestorzy indywidualni są dla nas ważną grupą interesariuszy i na bieżąco podejmujemy różne działania, aby rozwijać silny akcjonariat indywidualny. Jednym z tych działań jest udostępnienie specjalnego urodzinowego benefitu, jakim jest częściowy zwrot kosztów paliwa. Jest to specjalny benefit skierowany do naszych dotychczasowych klubowiczów jako docenienie tego, że od dnia przystąpienia do Klubu są wciąż z nami – dodaje Adam Sikorski.

Jak zostać członkiem Unimot Klub+?

Do klubu mogą przystąpić wszyscy akcjonariusze Unimot, którzy udokumentują, że spełniają określone warunki, bez względu na miejsce zdeponowania akcji. Natomiast klienci Biura Maklerskiego Alior Banku, Domu Maklerskiego BOŚ, Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. i Santander Biura Maklerskiego w prosty sposób mogą dołączyć do Klubu, wypełniając za ich pośrednictwem krótki formularz.

Program lojalnościowy Unimot Klub+ funkcjonuje od początku 2021 roku. Aby do niego dołączyć należy posiadać co najmniej 100 akcji Unimot S.A. przez co najmniej 6 miesięcy. Członkowie Klubu otrzymują dostęp do szerokiego wachlarza benefitów w zależności od poziomu członkostwa – RED+, SILVER+ oraz VIP+

Wśród benefitów są m.in. jednorazowy zwrot kosztów tankowania na stacjach AVIA, zniżka na przydomową instalację i gaz LPG, zniżki na abonamenty partnerskich mediów giełdowych (StockWatch.pl, StrefaInwestorów.pl, e-Kiosk.pl), zniżki na konferencje i szkolenia oraz ochrona ubezpieczeniowa. Partnerem głównym programu jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.