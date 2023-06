Jak urządzić pierwsze mieszkanie? Salon Agata odpowiada

Urządzanie pierwszego mieszkania jest ekscytującym, choć czasem trudnym wyzwaniem. Wybieranie spośród wielu wariantów mebli i dodatków może być przytłaczające. Dlatego Salony Agata postanowiły wesprzeć wszystkich tych, którzy właśnie mierzą się z urządzaniem swoich czterech kątów. Z myślą o nich, przygotowano specjalną ofertę, która ułatwi im ten proces.

Ambasadorzy marki — Małgorzata Socha, Ewa Kasprzyk i Tomasz Pągowski znów wkraczają do akcji. Tym razem podpowiadają młodym klientom, jak najlepiej urządzić mieszkanie i jakie dodatki dobrać. W nowej reklamie telewizyjnej Gosia żartobliwie mówi, że pierwsze mieszkanie jest dla teściowej, drugie dla przyjaciół, a trzecie dla siebie. Ale prawda jest taka, że już z pierwszego mieszkania możesz być zadowolony.

Nowa reklama to nasz ukłon i pomoc dla młodych klientów w przezwyciężeniu wyzwań związanych z urządzeniem pierwszego mieszkania. Pozytywne i pełne energii dialogi, doskonale odzwierciedlają ducha osób zaczynających swoją przygodę z własnym mieszkaniem.

Nowe mieszkanie bez pomocy projektanta

Jak stworzyć wyjątkowe wnętrze bez angażowania projektanta? Dzięki Salonom Agata rzecz jasna! Wszystko dzięki stylowym dodatkom, dzięki którym możesz wyrazić siebie we wnętrzu – zwłaszcza w pierwszym M. Teraz w Salonach Agata setki z nich kupisz z rabatem aż do 40%! Promocją objęte są tekstylia, dywany, lampy, akcesoria kuchenne i jadaniane od sztućców po talerze, dekoracje, doniczki i artykuły do przechowywania. Boisz się o koszty dostawy? To nie problem! W Salonach Agata przy zakupach online czeka na Ciebie całkowicie darmowa dostawa wszystkich dodatków, niezależna od kosztów zamówienia.

Promocje proste, przejrzyste i dla każdego

20 rat 0% bez dodatkowych kosztów! To idealne rozwiązanie dla młodych osób, które chcą spełnić swoje wnętrzarskie marzenia, nie obciążając konta jednorazowym wydatkiem. Możesz skorzystać ze stałych rat 0% albo rabatów do 30% na tysiące produktów. Rabatem do 30% objęte są modułowe meble kuchenne QUBIK, z którymi możesz urządzić swoją pierwszą wymarzoną i funkcjonalną kuchnię oraz szafy modułowe ADBOX, które można dostosować do swoich potrzeb. A dla wszystkich tych, którzy mają dzieci i chcą stworzyć pierwszy pokój dla pociechy lub odświeżyć aranżację dziecięcą czekają rabaty do 30% na wszystkie kolekcje skrzyniowe mebli dziecięcych i młodzieżowych. Promocja jest ograniczona czasowo i trwa do 1 lipca.