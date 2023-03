Jaki początek roku w Miraculum? Luty zaskoczył

Narastająco, w okresie styczeń-luty 2023 roku spółka szacuje przychody ze sprzedaży netto na poziomie 9.830 tys. zł, co stanowi wzrost o 40 proc. w stosunku do okresu styczeń-luty 2022 roku, kiedy to wyniosły one 7.021 tys. zł.

W 2022 roku firma wygenerowała 43,3 mln zł przychodów w porównaniu do 33,7 mln zł rok wcześniej. W grudniu 2022 spółka wypracowała 2,6 mln zł przychodów.