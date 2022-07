Jakie marki pojawiły się w Polsce? Jakich sklepów przybywa?

W pierwszej połowie roku zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w kraju powiększyły się o ponad 155 tys. m kw., z czego dwie trzecie oddano do użytku w drugim kwartale.

Segment centrów handlowych zanotował dwa istotne wydarzenia: zakończenie modernizacji i rozbudowy centrum handlowego E.Leclerc w Zamościu oraz otwarcie w Puławach centrum Karuzela.

Obiekt przy ul. Wyszyńskiego w Zamościu powiększył się o ponad 6 tys. m kw., a na nowej powierzchni pojawił się sklep sieci PSB Mrówka z zewnętrznym ogrodem. W ramach rozbudowy centrum zyskało około 130 dodatkowych miejsc parkingowych.

Drugim, ważnym wydarzeniem było uruchomienie centrum Karuzela Puławy, które dawną lokalizację Tesco zamieniło w nowoczesny obiekt o powierzchni 14 tys. mkw. Głównym najemcą Karuzeli jest supermarket Netto. W ofercie centrum znalazły się również salony znanych marek, jak: Half Price, Action, Dealz, Rossmann, Pepco, Jysk czy kilka sklepów należących do sieci LPP. Innym mocnym atutem tego parku handlowego jest duży parking na ponad 500 samochodów. Karuzela w Puławach to kolejne przedsięwzięcie realizowane przez Karuzela Holding i Mitiska REIM. W tym roku inwestorzy planują jeszcze otwarcia dwóch kolejnych inwestycji – w Kołobrzegu i Wągrowcu.

Inflacja rośnie, kupujemy ostrożniej

Pomimo tego, że inflacja rośnie kolejny miesiąc z rzędu, w pierwszym półroczu nie było widać jeszcze jej znaczącego wpływu na ograniczenie popytu, szczególnie w sklepach z odzieżą.

Jest to efekt miksu zniesienia pandemicznych ograniczeń oraz wpływu pory roku. Wiosna i lato to naturalnie lepsze nastroje zakupowe, na których korzysta wiele sieci notując odbicie sprzedażowe. Pokazują to także dane zbierane przez PRCH, z których wynika, że w maju 2022 r. odwiedzalność centrów handlowych mierzona liczbą klientów na 1 m kw. powierzchni najmu była o 7,8% wyższa w porównaniu do przed pandemicznego maja 2019. Wzrost widoczny był również w obrotach, które porównując kwiecień 2022 i 2019 urosły o 13 proc. Należy jednak pamiętać, że wyższe obroty nie oznaczają, że Polacy kupują więcej. Polacy na pewno kupują ostrożniej, mając na uwadze wciąż pogarszającą się koniunkturę gospodarczą, a na wzrost wartości koszyka wpływa galopująca inflacja(od kwietnia 2019 roku, który był ostatnim przed pandemicznym rokiem, cena koszyka wzrosła o ponad 20%), tym samym bezpośrednio przekładając się na poziom obrotów - mówi Renata Weikert z Działu Wynajmu Powierzchni Handlowych, BNP Paribas Real Estate Poland.

Parki handlowe najpopularniejszym formatem

Autorzy raportu podkreślają, że prawie 60% powierzchni oddanej do użytku w drugim kwartale przypadło na parki handlowe. Największy z nich – zajmujący powierzchnię prawie 11 tys. m kw. i już w pełni wynajęty – niedawno miał swoją premierę w Jaśle. Ostatni na liście najemców zameldował się 800-metrowy salon Pepco, dołączając do sklepów takich sieci jak: Rossmann, Jysk, Biedronka czy Bricomarche.

O tym, że głównymi rozgrywającymi na rynku są dziś parki handlowe, centra convenience i dyskonty może świadczyć debiut sieci obiektów handlowych pod szyldem Smart Park. Dwa pierwsze Smart Parki powstaną w Działdowie oraz Mławie i zajmą w sumie ponad 5 tys. m kw. Ich klienci będą mogli zrobić zakupy w znanych sieciowych sklepach – Pepco, Action czy Castorama Smart. Drugi kwartał był również mocny dla sieci dyskontowych, które zyskiwały udziały w rynku dotychczas należące do dużych marketów. Przyczyniły się do tego wzrosty cen i postępująca inflacja.. To również te czynniki wpłynęły na wzrost obrotów sieci spożywczych.

Więcej marketów DIY

Spory udział w łącznym wolumenie nowej podaży w ostatnim kwartale miały wolnostojące obiekty handlowe, głównie z asortymentem z kategorii DIY. Ich udział eksperci z BNP Paribas Real Estate Poland szacują na około 30 tys. m kw. powierzchni. Największy z nich powstał pomiędzy Warszawą i Piasecznem. Należący do sieci OBI market zajął powierzchnię 12 tys. m kw. – z czego na 2,7 tys. m kw. urządzono centrum ogrodnicze – i jest piątym marketem budowlanym sieci w aglomeracji warszawskiej.

Wiele miesięcy pandemii, a co za tym idzie restrykcje i zmiana zwyczajów zakupowych konsumentów, dały się odczuć wielu markom. Niektóre z nich w drugim kwartale na dobre zniknęły z Polski. Takim przykładem jest mocno rozpoznawalna sieć odzieżowa Orsay, która pierwszy sklep nad Wisłą otworzyła w 1997 roku. Dla Orsay’a cały ubiegły rok był już wyjątkowo trudny, kiedy to z mapy 160 salonów zniknęło 30 lokalizacji. Pandemii poddała się również sieć dyskontów odzieżowych TXM i Textilmarket, których właściciel 30 kwietnia złożył wniosek o upadłość. Drugi kwartał był tym ostatnim także dla sieci sklepów Go Sport. Ta w błyskawicznym tempie zamknęła wszystkie sklepy w Polsce, czemu przysłużył się fakt, że Go Sport figuruje na liście firm objętych sankcjami w związku z wojną na terytorium Ukrainy.

Żaden rynek nie zna jednak próżni, dlatego drugi kwartał był czasem kilku ciekawych debiutów. Swoją premierę nad Wisłą 30 czerwca miała biżuteryjna marka Lovisa, która otworzyła swój pierwszy sklep w Galerii Katowickiej. Marka istnieje od 2010 roku i obecna jest w 15 krajach na całym świecie. W wejściu na polski rynek oraz w dalszym rozwoju sieci, Lovisę wspierają doradcy z Działu Wynajmu Powierzchni Handlowych z BNP Paribas Real Estate Poland. W Warszawie, przy placu Trzech Krzyży w zabytkowej kamienicy Domu Dochodowego ruszył również ponad 200-metrowy salon Philippa Pleina. Na otwarciu butiku pojawił się sam projektant, który podkreślał, że uruchomienie pierwszej lokalizacji w Polsce to strategiczny ruch w procesie dalszego rozwoju marki. Inną ciekawą marką, która zapowiedziała otwarcie pierwszego sklepu, jest niemieckie Haribo. Sklep wypełniony po brzegi żelkami planowo ma ruszyć już jesienią w centrum Factory Ursus w Warszawie.

Re-commerce przybiera na znaczeniu

Autorzy analizy zwracają uwagę na coraz istotniejszą rolę, jaką odgrywa re-commerce, za którym stoją motywacje ekologiczne i ekonomiczne przy jednoczesnym mocnym wsparciu wiedzy technologicznej oraz wyrazistym i zapadającym w pamięć przekazem marketingowym.