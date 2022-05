JD Sport debiutuje w Atrium Targówek

Marka JD Sports w swojej ofercie posiada szeroki wybór obuwia i odzieży sportowej, nie tylko dla profesjonalistów, ale także dla prowadzących aktywny tryb życia amatorów. JD Sports to również miejsce dedykowane wielbicielom mody w stylu sporty, streetwear, outdoor i athleisure, którzy na co dzień wybierają wygodniejszy stylowy outfit.

Obecnie JD SPorts posiada blisko 3 300 sklepów, w 29 krajach na świecie.

– Dołączając do grona naszych najemców, JD Sports otwiera swój pierwszy sklep w Warszawie i stanowi doskonałe uzupełnienie oferty Atrium Targówek. Blisko 700 mkw. nowoczesnej powierzchni czyni lokal największym w naszym centrum sklepem wśród tych z ofertą sportową, obok 4F, New Balance czy Sizeer. Debiut JD Sports w stolicy to stworzenie dla naszych klientów bezpośredniego dostępu do zagranicznych brandów, takich jak Supply & Demand, oraz limitowanych kolekcji i wyjątkowych premier. Podjęcie współpracy z JD Sports jest również naszą odpowiedzią na zapotrzebowanie tych klientów, którzy nie tylko szukają odzieży sportowej do profesjonalnych lub bardziej amatorskich treningów, lecz także wybierają na co dzień sportowe stylizacje jakościowych marek– mówi Anna Tana, Leasing Team Leader (Retail), Atrium Poland Real Estate Management.