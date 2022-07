JD Sports otwiera flagowy sklep we Wroclavii

To jedna z największych sieci sklepów sportowych, posiadających szeroki asortyment produktów oraz marek – bardziej znanych i tych, które do tej pory były niedostępne w Polsce. W JD Sports dostępne są topowe produkty unikalnych brandów: Supply & Demand, Nanny State i McKenzie, także popularnych sportowych firm: Nike, Adidas, Vans, Timberland, The North Face i wielu innych.

Sieć sklepów JD Sports została założona w 1981 roku w Wielkiej Brytanii, a obecnie istnieje w 29 krajach na całym świecie – począwszy od UK, przez Europę, aż po Azję. Na przełomie 2021 i 2022 roku marka JD Sports dotarła do Polski, a już teraz, we Wroclavii, dostępny jest także jej pierwszy salon na Dolnym Śląsku. Będzie to flagowy, jeden z największych do tej pory polskich sklepów stacjonarnych JD, urządzony w najnowszym koncepcie marki. Zajmie powierzchnię ponad 750 m kw, a jego dodatkowym atutem będzie atrakcyjna, wysoka na 6,5 metrów witryna. Lokal zlokalizowany jest na pierwszym piętrze centrum, w części dedykowanej markom sportowym i lifestylowym.