Jednorazowe torby w perfumeriach Sephora będą płatne

Fundacja Nasza Ziemia od 28 lat działa w Polsce na rzecz podniesienia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne i aktywizacji do działań służących jego ochronie. Jest również w Polsce koordynatorem globalnej akcji Clean Up The World, która w Polsce od 1994 roku odbywa się po nazwą Sprzątanie Świata – Polska. Sephora zapowiada realizację we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia szeregu systematycznie prowadzonych inicjatyw, które adresuje zarówno do swoich pracowników, jak i klientów.

- Cieszy nas, że od samego początku współpracy z Sephora będziemy mogli nie tylko dzielić się ekologiczną wiedzą, ale również planujemy zrobić razem coś dobrego dla Matki Ziemi. Oprócz webinarów, cyklów artykułów i eksperckich wypowiedzi skierowanych do Pracowników jak i Klientów Sephora, w tym roku będziemy również koordynować akcjami terenowymi, które podejmą pracownicy tej sieci w trzecim dniu Finału 29. Akcji Sprzątanie świata – Polska- mówi Beata Butwicka, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

Od 28 marca sieć perfumerii Sephora zdecydowała się również na wprowadzenie odpłatności jednorazowych, papierowych toreb na zakupy w swoich perfumeriach. Jest to jeden z elementów współpracy z nowym partnerem.

- Jednorazowe torby, które oferujemy klientom wyprodukowane są z papieru pochodzącego z recyklingu i nadającego się do ponownego recyklingu. Zależy nam jednak na tym, by każdy nasz klient dokonując zakupów zastanowił się, czy faktycznie potrzebuje jednorazowej torby? Jeśli jest ona niezbędna i klient zdecyduje się na zakup, cały dochód z jej sprzedaży przekażemy na wsparcie działań naszej partnerskiej fundacji – Nasza Ziemia. Wprowadzając mechanizm odpłatności jednorazowych toreb, chcemy realnie ograniczyć ich konsumpcję i tym samym przyczynić się do zmniejszenia zaśmiecania środowiska – mówi Jarosław Sroczyński, Commercial Director Sephora Poland & Czech Republic.