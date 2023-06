Jest już najnowsza kolekcja 4F i Anny Lewandowskiej

W najnowszej kampanii “Spread the energy” 4F ze swoją ambasadorką Anną Lewandowską, inspirują do aktywnego rozpoczęcia lata oraz motywują do dawania z siebie jak najwięcej podczas treningu. Dzięki temu można zyskać jeszcze więcej endorfin, które wprawiają w dobry nastrój na cały dzień.

Narracją kolekcji jest „dopamine dressing” czyli zachęcenie do wybierania żywych kolorów w sportowych stylizacjach, które dodają więcej mocy i motywacji do aktywności fizycznej. Anna Lewandowska swoim żywiołowym usposobieniem szerzy optymizm i zachęca do ruchu. Znana ze swojego holistycznego podejścia do zdrowego stylu życia przypomina, że nieudany trening to ten, który się nie odbył. W myśl tej zasady mobilizujemy się do regularnej aktywności i cieszymy się z energii, którą dają nam sport i intensywne kolory.

Poczuj siłę endorfin z najnowszą kolekcją 4F i Anny Lewandowskiej, fot. mat. prasowe

W ramach kampanii ,w Healthy Center by Anna Lewandowska w Warszawie, 24 czerwca odbędzie się sportowe wydarzenie pod hasłem “Spread the energy with Healthy Team”. Podczas wyjątkowego spotkania uczestnicy będą mogli podkręcić swoje endorfiny dzięki energetycznym treningom poprowadzonym przez trenerki z Healthy Team by Anna Lewandowska, oraz zakupić kolorowe ubrania z kolekcji 4FxAL “Dopamine boost”.

Kolekcja „Dopamine Boost” to wygodne i monochromatyczne sety treningowe oraz sportstyle’owe. Wspólna paleta kolorystyczna pozwala na łączenie poszczególnych elementów, przełamując sportową estetykę modowymi elementami w myśl trendu „athletic leasure”. Detale takie jak wycięcia, drapowania czy formy oversize idealnie współgrają z wakacyjną garderobą, a soczyste kolory sezonu takie jak pomarańcz, fiolet i brąz będą wyglądać jeszcze intensywniej w promieniach słonecznych. W skład linii wchodzą m.in. miękkie sety dresowe, kolarki i topy do ćwiczeń, przylegające legginsy, basicowe t-shirty oversize, kombinezon czy krótkie topy. W kolekcji zastosowano odświeżony logotyp AL – zmultiplikowany, inspirowany grafikami lat 60tych. Dopełnienie stanowią akcesoria takie jak czapka bejsbolówka, bucket hat, daszek z drapowaniem i skarpetki w kolorach kolekcji.



Poczuj siłę endorfin z najnowszą kolekcją 4F i Anny Lewandowskiej, fot. mat. prasowe

Podstaw udanego treningu są odpowiednie buty. W salonach 4F dostępne jest obuwie z kolekcji 4FxAL, które posłuży jako must-have przy ćwiczeniach interwałowych oraz cardio. Elastyczna pianka LiquidFoam, umieszczona w śródpodeszwie gwarantuje amortyzację i wspomaga sprężystość ruchu, a gumowa podeszwa z wielokierunkowym bieżnikiem zapewnia wysoką przyczepność do podłoża i stabilizację. Dzięki formowanej wkładce Ortholite HybridPlus buty zapewniają komfort i dopasowanie. Obuwie występuje w dwóch klasycznych kolorach – czerni i bieli, dzięki czemu idealnie skomponuje się z każdym setem treningowym.