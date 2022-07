Joanna Krupa w kampanii Lubelli

Nowa kampania to do tej pory najszersze działania ze wsparciem influencerów w historii marki Lubella. Przez 5 miesięcy ponad 30 influencerów cyklicznie będzie dzielić się swoimi sposobami na szybkie i łatwe przepisy na makaron z ulubionymi dodatkami. Pokażą nam swoje patenty na rodzinny obiad, spotkanie ze znajomymi czy lunch do pracy. W kampanii biorą udział m.in. Ciocialiestyle, Coocharz, Rolnikwszpilkach.

Także gwiazdy mają swoje ulubione sposoby na przygotowanie makaronu. W kampanijnym spocie można usłyszeć Joannę Krupę, która prezentuje przepis na makaron spaghetti z wege klopsikami.

Działania influencerów można obserwować na TikToku, Instagramie i YouTube. Spot z Joanną Krupą jest emitowany w social mediach (IG, FB), na YouTube i VOD.