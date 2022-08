JSW też będzie sprzedawać węgiel odbiorcom indywidualnym

Zarząd JSW podjął decyzję o uruchomieniu produkcji węgla do celów energetycznych sortymentu Orzech. Węgiel, którego podaż ma wynieść do 180 ton na dobę, od 16 sierpnia br. jest sprzedawany w kopalni Budryk z przeznaczeniem dla odbiorców indywidualnych. Szczegółowe warunki sprzedaży znajdują się na stronie internetowej www.jsw.pl/dla-kontrahentow/cennik-wegla - podała spółka.

Produkcja węgla w JSW

W tym roku JSW wyprodukuje o 400 tysięcy ton węgla do celów energetycznych więcej niż planowano. W sumie, w 2022 roku spółka wyprodukuje ponad 2,7 mln ton węgla do celów energetycznych. Dodatkowo firma uruchomiła produkcję granulatu energetycznego o wydajności 400 ton na dobę. Kolejna instalacja o podobnych parametrach zostanie uruchomiona na początku września 2022 roku. Oznacza to, że do końca roku obie instalacje wyprodukują ponad 90 tysięcy ton granulatu do celów energetycznych. Wprowadzenie dodatkowej ilości węgla do celów energetycznych powinno też zmniejszyć lukę surowcową u producentów ciepła sieciowego.

Jak kupić węgiel w JSW

Zakupu węgla sortymentu Orzech dokonuje się bezpośrednio w kopalni Budryk.

Do kopalni Budryk w Ornontowicach należy przyjechać własnym transportem i ustawić się w kolejce przed bramą wjazdową. Następnie kupujący składa stosowny dokument potwierdzający, że pod wskazanym adresem znajduje się odpowiednie źródło spalania na węgiel. Następuje załadunek węgla, samochód wjeżdża na wagę, gdzie wydawane są dokumenty i przechodzi się do płatności. Należy zaznaczyć, że w kasie przyjmowana jest wyłącznie gotówka. To ostatni etap związany z zakupem węgla.

Osoba, która chce zakupić węgiel dla kilku osób, musi posiadać przy sobie pełnomocnictwa, które upoważniają do złożenia w imieniu kupującego czytelnego podpisu na fakturze, na której znajduje się oświadczenie potwierdzające nabycie i przeznaczenie węgla. Druki pełnomocnictw dostępne są na stronie internetowej www.jsw.pl/dla-kontrahentow/cennik-wegla. Dodatkowo, osoba kupująca musi przedstawić dokument potwierdzający, że pod danym adresem znajduje się źródło spalania na węgiel. Jeżeli dany transport nie posiada tak zwanych przegród - osoby powinny napisać odręczne oświadczenie o wyrażeniu zgody na załadunek łączony.

Dzienna sprzedaż węgla sortymentu Orzech wyniesie maksymalnie 180 ton. Każdy kupujący może zaopatrzyć się w trzy tony. Jednocześnie informujemy, że Jastrzębska Spółka Węglowa nie będzie wprowadzać sprzedaży internetowej.