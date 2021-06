Jula angażuje się w projekt Męska Szopa

Jula otwiera kolejną Męską Szopę, fot. materiały prasowe

Kilka lat temu powstał pierwszy ogólnodostępny warsztat dla majsterkowiczów - Męska Szopa. Jula Poland wsparła ten projekt jako partner strategiczny zapewniając odpowiednie wyposażenie, narzędzia i maszyny, oraz ich serwisowanie. W sobotę, 12 czerwca, w Bydgoszczy otwarta zostanie piąta w Polsce Męska Szopa.

Jak wyjaśnia Jula, wiele lat temu w Australii pojawiła się inicjatywa tworzenia miejsc dla mężczyzn, którzy zakończyli aktywność zawodową. Zauważono, że brakuje im okazji do pielęgnowania relacji społecznych, trudniej im znaleźć dobry powód, by wyjść z domu, co w dłuższej perspektywie niekorzystnie wpływa na ich funkcjonowanie w społeczeństwie i na ich stan zdrowia. Tak narodził się pomysł tworzenia ogólnodostępnych warsztatów: Men’s Shed - Męskich Szop. Miejsca te to idealny sposób na ożywienie lokalnej społeczności i stworzenie przyjaznej przestrzeni do aktywnego spędzania czasu. Dziś sieci Men’s Shed działają w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Kanadzie oraz Polsce, dzięki inicjatywie Fundacji Nasza Ziemia. Do współpracy zaproszono markę Jula Poland, która została partnerem strategicznym projektu. Pierwsza polska Męska Szopa powstała w 2015 roku w warszawskiej dzielnicy Włochy, wkrótce kolejna została otwarta w Słupsku, w czerwcu 2018 r. we Wrocławiu, a od lipca 2019 r. działa warsztat przy Wolskim Centrum Kultury w Warszawie.

Warsztaty - Męskie Szopy, powstają dzięki współpracy lokalnych organizacji, które odpowiadają za ich prowadzenie oraz firmy Jula Poland zapewniającej odpowiednie wyposażenie, narzędzia i maszyny oraz ich serwisowanie. Męskie Szopy tworzone są przede wszystkim z myślą o seniorach, ich drzwi są jednak otwarte dla każdego. Charakter i sposób działania tych miejsc kształtuje w dużej mierze lokalna społeczność, np. jedna z Szop nawiązała współpracę z pobliską szkołą podstawową, co zaowocowało realizacją „Szopy z klasą”, czyli cyklu zajęć dla najmłodszych.

„Inicjatywy zrzeszające ludzi, mobilizujące do wspólnych działań a wreszcie pobudzające kreatywność zawsze wpisywały się w koncepcję naszej marki.” – mówi Arnold Brzeziński Country Operations Manager Jula Poland. „Dodatkowo bardzo odpowiada nam formuła warsztatu ogólnodostępnego – w takim miejscu potencjał naszych marek własnych może być w pełni wykorzystany. Otwarcie bydgoskiej Męskiej Szopy, tym bardziej cieszy, że jest jedną z oznak powrotu do normalności po trudnym czasie pandemii.” – dodaje.