Just GYM zadebiutuje w Gemini Park Bielsko-Biała

Lokalizacja w Gemini Park będzie pierwszą należącą do tego brandu na Podbeskidziu.

Dla Gemini Park tak duże otwarcie to ogromna szansa. Just GYM stworzy nie tylko nowy fundament pod ofertę sportowo-rekreacyjną galerii, ale także wzmocni ofertę szeroko pojętych atrakcji czasu wolnego, których w obiekcie przybywa. – Pokładamy duże nadzieje związane z tym otwarciem – komentuje Joanna Zemczak.

Co zaoferuje Just GYM? Przede wszystkim nowy klub fitness ma być w pełni zautomatyzowany i dostępny dla użytkowników przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu, a także świetnie wyposażony. Dostępne ma być tutaj aż 7 stref treningowych, w tym m.in. cardio, cycling, strefa wolnych ciężarów i maszyn półwolnych czy CrossFit. Prowadzone będą także zajęcia grupowe np. Just ABT, Just Boxing, Just Combat czy Just Step.