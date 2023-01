Już trzy nowe sklepy Jysk w 2023 r.

Nowe sklepy Jysk zostaną otwarte:

1 lutego w Szczytnie przy ul. Pasymskiej 24

1 lutego w Tczewie przy ul. Kwiatowej 18A

Ponadto, 18 stycznia ruszył nowy sklep Jysk w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego.

Jysk szuka wolnych powierzchni

W związku z dynamicznym rozwojem sieci sklepów, JYSK w Polsce poszukuje powierzchni pod działalność handlu detalicznego z branży wyposażenia wnętrz.

Optymalną wielkością dla działalności sklepu Jysk jest powierzchnia około 1.250 m2 (w tym nie mniej niż: 950 m2 sali sprzedaży; 250 m2 magazynu; 50 m2 zaplecza sanitarno-biurowego).Na chwilę obecną sieć jest zainteresowana miastami powyżej 20 tysięcy mieszkańców.

Lokale muszą spełniać warunki związane z dostawami towarów przez duże samochody ciężarowe (możliwość dojazdu i rozładunku). Minimalna ilość miejsc parkingowych: 30.

Jysk Polska zakończył rok finansowy 2022, trwający od września 2021 do sierpnia 2022 z wynikiem 3,4 mld złotych w całkowitej sprzedaży, wliczając eksport. Sprzedaż wzrosła we wszystkich kanałach, w tym wzrost w sklepach wyniósł 17% w porównaniu z rokiem poprzednim. Obecnie sieć obejmuje ok. 280 sklepów.