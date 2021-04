Jysk chce mieć 5000 sklepów. W nowej kampanii szuka kierowników sklepów

JYSK przekroczył w tym roku próg 3000 sklepów na całym świecie. Kolejny cel to 5000 lokalizacji stacjonarnych, fot. materiały prasowe

Jysk rusza z globalną kampanią wizerunkowo-rekrutacyjną: 3000 Kierowników Sklepów. W Polsce kampania rusza 21 kwietnia br. i potrwa do połowy maja.

Działania komunikacyjne prowadzone będą głównie w kanałach online i wspierają proces rekrutacyjny na stanowisko kierownika sklepu.

JYSK przekroczył w tym roku próg 3000 sklepów na całym świecie. Kolejny cel to 5000 lokalizacji stacjonarnych. Tak dynamiczny rozwój wiąże się z większymi potrzebami personalnymi w każdym z krajów operacyjnych JYSK. Kampania powstała w oparciu o badania profilowe dotychczasowych kierowników sklepów i będzie skupiała się na cechach pożądanych na tym stanowisku.

Badania przeprowadziła niezależna firma zewnętrzna na jesieni 2020 roku. Kierownicy sklepów wzięli udział w ankietach online, w których opowiedzieli między innymi o swoich zainteresowaniach, podejściu do codziennej pracy.

- Pracuję w JYSK od 14 lat, na stanowisku kierownika sklepu od 4 lat. Z perspektywy doświadczeń wiem jak ważne jest nastawienie do codziennych obowiązków i to zarówno w odniesieniu do współpracy z załogą sklepu, jak i do realizacji własnych celów. Opracowane wyniki badań to potwierdziły. To miłe wiedzieć, że chociaż pracujemy w różnych krajach, to mamy wiele cech wspólnych, jak i podobnych zainteresowań – mówi Magda, kierownik sklepu JYSK w Skierniewicach.

W ramach kampanii osoby zainteresowane pracą w JYSK na stanowisku kierownika sklepu, będą mogły przystąpić do testu, aby sprawdzić, czy są odpowiednimi kandydatami na to stanowisko.

Działania wizerunkowe prowadzone będą wewnętrznie, jak i zewnętrznie w mediach takich jak LinkedIn, Facebook, Instagram, czy YouTube, włączając tradycyjne reklamy banerowe, jak i filmy. Wszystkie działania komunikacyjne, będą prowadzone pod hasłem: „Chcesz dołączyć do naszych 3000 Kierowników Sklepów?”.

JYSK należy do Lars Larsen Group, w której skład wchodzą liczne firmy m.in. z branży wnętrzarskiej, sieć restauracji, pole golfolwe. Roczny obrót JYSK wyniosi 4,1 miliarda Euro.

W Polsce JYSK istnieje od 2000 roku. Siedziba JYSK Polska znajduje się w Gdańsku. W Polsce JYSK obejmuje 241 sklepów i zatrudnia ok 2 400 osób.