Jysk chce mieć w Polsce 500 sklepów

JYSK Polska obejmuje obecnie 234 sklepy w całym kraju oraz sklep online. JYSK jednocześnie rozwijając sklep online, inwestuje w tradycyjną sprzedaż stacjonarną, kontynuuje ekspansję i poszukuje nowych lokali.

- Dotychczas z powodzeniem otwieraliśmy w Polsce 10-15 sklepów rocznie. Ponieważ wszystko wskazuje na to, że polscy klienci bardzo nas polubili, chcielibyśmy mocno przyspieszyć tempo naszej ekspansji. Zakładamy, że docelowo w Polsce jest miejsce dla około 500 sklepów z logo naszej firmy. - zapowiada Piotr Padalak, dyrektor generalny JYSK Polska. - Jesteśmy bardzo otwarci na współpracę z właścicielami lokali handlowych. Interesują nas zarówno powierzchnie w parkach handlowych, obiekty wolnostojące, jak i przestrzenie w galeriach handlowych. W tych ostatnich w związku z epidemią COVID-19 zrobiło się ostatnio luźniej, tym bardziej, że niektóre z sieci handlowych oficjalnie deklarują wycofywanie się z tego typu obiektów. Wierzymy, że na rynku zwyciężą te sieci, które będą obecne we wszystkich kanałach sprzedaży, oczywiście wliczając w to handel online – dodaje.

JYSK planuje rozwój nie tylko w największych polskich miastach. Na chwilę obecną firma zainteresowana jest także miastami liczącymi więcej niż 20 tysięcy mieszkańców.