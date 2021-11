Jysk chce mieć w Polsce 500 sklepów. Sieć zdradza swoje hity sprzedaży

Całkowita sprzedaż w JYSK Polska wyniosła 2,89 mld zł w okresie od września 2020 do sierpnia 2021.

Sieć w Polsce dynamicznie się rozwija, otwierając nowe sklepy oraz modernizując dotychczasowe, wzmacnia wielokanałowość sprzedaży, jak i zwiększa asortyment produktów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

E-sprzedaż urosła o 50 proc.

Wyzwania roku pandemicznego, w tym tymczasowe zamknięcia sklepów stacjonarnych przekierowały dużą cześć zainteresowania klientów do sklepu on-line. Sprzedaż online wzrosła blisko 50% w porównaniu do roku poprzedniego. Udział on-line, włączając usługę click&collect, w całości sprzedaży wyniósł około 16%.

W zeszłym roku strona JYSK.pl miała 56 189 279 wizyt, co oznacza wzrost o 24,37% w porównaniu do roku poprzedniego.

- Miniony rok finansowy miał swoje wyzwania, związane z tymczasowym zamknięciem większej części naszych sklepów, dostępnością towarów oraz ich transportem. W JYSK od wielu lat współpracujemy z polskimi dostawcami, chociażby dostawcami mebli, czy materaców umożliwiając im eksport produktów na inne rynki JYSK, co nie tylko ma pozytywny wpływ na polską gospodarkę, ale również zabezpiecza łańcuch dostaw – mówi Piotr Padalak, dyrektor generalny JYSK Polska – Niezmiennie dostosowujemy się do potrzeb naszych klientów. Wprowadzamy nowe standardy związane ze zrównoważonym rozwojem, rozbudowujemy sieć w Polsce, aby nasze sklepy były jeszcze bliżej domów klientów. Czas spędzany w domach podczas pandemii pokazał jak ważna jest przestrzeń wokół nas, jej funkcjonalność i komfort, który nam daje – dodaje Padalak.

Firma JYSK jest jednym z największych płatników CIT w Polsce. Według listy, opublikowanej przez Ministerstwo Finansów, sieć zajmuje 80 pozycję.

Rozwój sklepów stacjonarnych

W sierpniu 2021 r. JYSK otworzył swój 250 sklep na rynku polskim. W całym, minionym roku finansowym otwartych zostało 16 nowych placówek, a 23 sklepy zmodernizowano do konceptu 3.0. W planach jest dalszy rozwój i plany otwierania od kilkunastu do kilkudziesięciu sklepów rocznie. Obecnie sieć posiada 251 sklepów, a docelowo przewiduje do 500 swoich placówek w Polsce.