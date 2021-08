Jysk ma 250 sklepów w Polsce

Według planu sieć chce w bieżącym roku obrotowym otworzyć ok. 15 nowych sklepów na terenie Polski.

Spółka Jysk osiągnęła za ostatni rok (1 września 2019 - 31 sierpnia 2020) zysk przed opodatkowaniem w wysokości 182.716.222,42 zł, co daje 11,9 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Przewidywana sytuacja finansowa spółki powinna pozostać na zadowalającym poziomie, przewidywany wzrost zysku operacyjnego to około 10%.